Pedro Troglio sobre Raúl Fernández: "Yo confío a muerte en él"

A capa y espada defendió Pedro Troglio a Raúl Fernández. El entrenador de Universitario de Deportes dijo que el arquero tiene todo su respaldo luego de su la eliminación de los cremas de la Copa Libertadores.

"A Raúl no hace falta hablarle, él sabe más que nadie que cuando uno toma decisiones a veces salen bien y a veces mal. Confió a muerte en él, estoy confiando en uno de los mejores arqueros que ha tenido el fútbol peruano en los últimos 10 años", dijo el DT en conferencia de prensa en Campo Mar.

Raúl Fernández: "Caer está permitido, levantarse es obligatorio"



"Con él no hay discusión, la discusión la hace la gente. Nos olvidamos de las veces que se la juega y lo hace bien. Estamos en presencia de un jugador muy importante y va a seguir siendo titular. Yo me mandé macanas en mi vida y eso no me impidió seguir jugando al fútbol", añadió.

El entrenador de Universitario de Deportes le puso paños fríos al momento crema y dijo que no se vuelve loco. "No hay que entrar a la locura generalizada. Yo manejo y gestiono jugadores profesionales. Ellos saben que esto en el fútbol pasa y que hay que levantarse", afirmó.

"Mis jugadores están prohibido leer diarios y entrara redes sociales. En este momento van a leer a gente que no les hace bien. Solo Hay que oír a los que sabemos de fútbol, a la gente que te quiere. En la 'U' cuando hay sangre quieren ver sangre. Hay que aislar a los muchachos y tratar que piensen solo en jugar y escuchar solo a la gente que te da buenos consejos", declaró el DT.

