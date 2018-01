Pedro Troglio ha logrado identificarse plenamente con Universitario de Deportes , tanto que el DT no duda ni un segundo en sacar la garra cuando se trata de defender al club. El entrenador volvió a criticar la medida que le impide al club contratar jugadores.

"Me parece una locura que el fútbol peruano cometa esta equivocación tan grande con este club. De exponer de esta manera a uno de los clubes más importantes de la historia del fútbol peruano, a tener que ir a jugar a nivel internacional en un año de Mundial", dijo tras los entrenamientos matinales en campo Mar.

"Se han equivocado feo con este club. A los clubes peruanos hay que ayudarlos y buscar la manera de protegerlos. Por ejemplo poner un tope para contratar, dos o tres contrataciones, pero liquidarlos de esta manera me parece de muy mala voluntad. Le busco la vuelta y no la entiendo. Se nos fueron 10 a 12 jugadores y no podemos traer a nadie.", añadió.

Pedro Troglio reconoció que por esta razón el equipo partirá con desventaja. "Será así aunque uno lo quiera disfrazar o quiera quedar bien, tenemos un problema grande que es no poder contratar y que se fueron cuatro o cinco de los jugadores más importantes del plantel", afirmó.

"De Universitario de Deportes se fueron 30 goles, el jugador que ganaba partidos solo, el central de la Selección, el goleador, el arquero. Subí chicos que hay que llevar con tranquilidad. Partimos en desventaja pero no quiere decir que no pueda ser posible algo bueno. Vamos a pelear y vamos a poner la cara, convencidos que podemos ganar", afirmó el DT

"Va a ser un año muy duro, muy difícil. Los chicos son chicos pero después de seis partidos dejan de ser chicos. Si ganamos van a cantar vamos, vamos los pibes, pero si perdemos se van a fastidiar con los chicos", dijo.

Vargas, Gómez y la camiseta

El técnico de Universitario de Deportes volvió a destacar la presencia de Juan Manuel Vargas en el equipo. "Ha tenido la predisposición muy buena de entrenar más allá que no haya firmado. Estoy convencido de lo que transmite Juan Manuel. A veces no se le reconoce lo que realmente da en la cancha. Es vital que lo tengamos acá", dijo.

También lamentó la ausencia de Alexi Gómez. "No hay un jugador como Gómez, que se quería sacar tres de encima y la gente lo insultaba pero insistía y la clavaba en los ángulos. Pero nos tenemos que ir acondicionando", explicó.

El DT crema le restó importancia a las camisetas con las que el equipo entrena. "A mí lo que me importa es tener la camiseta bien puesta. La insignia de la marca no es importante, tenía la 'U' y eso es lo que me importa y que podamos defenderla de la mejor manera", finalizó.

