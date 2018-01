Cuando Pedro Troglio llegó a Universitario de Deportes , aseguró sentirse como en Disneylandia, debido a las grandes comodidades que le ofrecía el club. Desde lo económico, hasta lo futbolístico. De hecho, los cremas gozaban de jugadores de selección. Pero, en este 2018, las cosas han cambiado, y mucho.

Actualmente, la ‘U’ no puede fichar a jugadores y perdió a figuras, como a su goleador Luis Tejada, al portero Carlos Cáceda y a Alberto Rodríguez, que fue anunciado como flamante fichaje de Junior de Colombia. Pese a todo ello, Troglio, que promovió a 15 menores al primer equipo, se sigue sintiendo en “Disneylandia”.

“La ‘U’ sigue siendo Disneylandia, pero con muchos juegos que no están en su lugar [risas]. Estar en un club grande es muy lindo, pero también me parece exagerado las cosas que le pasaron. No me parece normal”, dijo Pedro Troglio a Radio Ovación.

Por otro lado, el técnico argentino dejó en evidencia que aún no pierde las esperanzas de contar para esta temporada con Rodríguez. “Yo no lo descarto. Cuando lo vea entrenando en Junior recién lo haré”, agregó Troglio.

“Me siento contento como están trabajando los chicos. Quería ver la reacción de ellos. Los esperaba ansiosos. Buscamos que nos den la mano en un momento tan delicado”, concluyó.

San Martín: conoce a Amani Anoumou, el nuevo delantero marfileño de los 'santos' [VIDEO]