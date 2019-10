Carlos Ascues: "Estamos preparados para jugar contra quien sea"

Carlos Ascues le quiere sacar el máximo provecho a sus horas con la Selección Peruana. El volante apunta a ser titular y está convencido de que la ' bicolor' puede derrotar nuevamente a la Selección de Uruguay en el estadio Centenario.

"Va a ser un rival duro, pero estamos preparados para jugar con quien sea. Si me toca estar, trataré de dar lo máximo y lograr el objetivo", señaló el jugador en rueda de prensa, luego de la práctica de la Selección Peruana en la cancha de Defensor Sporting.

Carlos Ascues afirmó que ha aprendido mucho jugando en Orlando City de la Major League Soccer y lo quiere demostrar este viernes, a las 6 p.m., cuando Perú y Uruguay salten a la cancha a disputar el primer amistoso de esta fecha FIFA.

"He mejorado mucho en la llegada al gol, marca, juego aéreo, es lo que puedo sumar. He aprendido bastante y gracias a eso, nuevamente se me abrieron las puertas de la Selección Peruana", contó el jugador.

El exjugador de Alianza Lima dijo también que sufrió mucho estando fuera de la Selección Peruana: "Fue difícil, volver fue complicado. Estar fuera tanto tiempo, viendo a tus compañeros, queriendo estar allí. Felizmente se dio y si me toca estar (como titular ante Uruguay) daré todo".

Pedro Gallese le jugó divertida broma a Carlos Cáceda. (Video: Instagram)

