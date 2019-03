Pirata FC vs. San Martín: chocan este domingo en un partido sin precedentes

Pirata FC vs. San Martín EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO | VÍA GOLPERU | sigue el partido entre Pirata FC vs. San Martín este domingo 10 de marzo, en el estadio Francisco Mendoza Pizarro de Olmos, por la cuarta jornada del Apertura Liga 1, desde las 11:00 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El partido será transmitido vía streaming por Bet365 y Fanatiz International.

Pirata FC no ha firmado hasta el momento un contrato para la transmisión de sus partidos cuando juega de local. Gol Perú y el club norteño no han llegado a un acuerdo en el aspecto económico.

En el tema deportivo, Pirata FC debutó en Primera con una victoria frente al Real Garcilaso, pero luego cosechó dos derrotas consecutivas, frente a Universitario de Deportes y Unión Comercio, ambos como visitante.

El club norteño regresa a casa y espera enderezar su camino en el Apertura para no verse comprometido desde ya con el tema del descenso.

Deportivo San Martín no ha tenido el arranque deseado, a pesar de haber mostrado un gran despliegue en su juego. Los resultados en el club albo no se han dado y tras tres fechas, solo han conseguido un empate, en la primera fecha frente al UTC en Cajamarca, y dos derrotas, frente a Real Garcilaso y Universitario.

Pirata FC vs. San Martín - horarios en el mundo

10:00 horas en México

11:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:00 horas en Venezuela, Bolivia

13:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

17:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

19:00 horas en Catar y Arabia Saudita

00:00 horas del lunes en China

01:00 horas del lunes en Japón y Corea del Sur

Pirata FC vs. San Martín - alineaciones probables

Pirata FC : Luis Llontop, Guillermo Echeandía, Nicolás Raguso, Jimmy Valoyes, Álvaro Bravo, Carlos Canales, Junior Aguirre, Rolando Arrasco, Luis Tejada, Luis Acuy, Erick Perleche.



San Martín: Pedro Ynamine, Saúl Salas, Carlos Huerto, José Luján, Walter Zevallos, Yamir Oliva, Jordan Guivin, Oslim Mora, Brandon Palacios, Sunday Afolabi, Marcelo Olivera.