La protección de contenidos se ha convertido en un componente indispensable para el desarrollo de la industria deportiva. En un mercado como el peruano, con alto consumo digital y rápida viralización, la piratería deteriora ingresos, limita la inversión y afecta la calidad de la experiencia formal de los aficionados.

En este contexto, 1190 Sports, titular de los derechos audiovisuales de la Liga1, junto a Smart Protection, desarrolló un análisis que dimensiona el problema y los avances logrados. El estudio registra más de 65 mil infracciones detectadas entre transmisiones no autorizadas, páginas web pirata, accesos IPTV y clips en redes sociales. Más del 60 % de estas ocurren en plataformas sociales, especialmente en partidos de alta convocatoria.

Pese a ello, los sistemas de detección alcanzaron una efectividad del 99 %, evitando que más de 14 millones de vistas ilegales lleguen al público. Además, se bloquearon 956 dominios, se identificaron 14,496 enlaces ilícitos y se retiraron más de 15 mil publicaciones en marketplaces y plataformas de video corto. Este esfuerzo se sustenta en un proceso continuo de análisis y toma de decisiones. “El monitoreo permanente, sumado al conocimiento del mercado y al acceso a información estructurada, es la base para que como negocio podamos tomar decisiones con impacto real ante la piratería”, sostiene Javier Ballón, head of product & content protection de Fz Sports.

El enfoque operativo se complementa con acciones adicionales orientadas a mejorar el acceso formal. Entre ellas destacan el paso del modelo Premium a un bundle sin costo adicional en los principales operadores, el lanzamiento de aplicaciones de L1MAX en más dispositivos y el desarrollo de productos con precios diferenciados. En paralelo, la vigilancia 24/7 acumuló más de 13 mil horas, con la eliminación de emisiones IPTV, la denuncia de más de 11 mil perfiles fraudulentos, y ajustes constantes frente a nuevas modalidades ilícitas, lo que ha permitido pasar de contener el daño a anticipar comportamientos del mercado no oficial.

Caso Chankas

Un caso relevante es el del club Los Chankas, que llegó a ubicarse en el cuarto lugar en cantidad de infracciones, especialmente cuando jugaba de visita. El monitoreo identificó una brecha en la distribución oficial en su zona de influencia, por lo que se envió un equipo comercial que logró acuerdos con cableras locales en Apurímac para la distribución del canal L1MAX, ampliando el acceso formal y reduciendo de inmediato la necesidad de recurrir a contenido pirata.

Desde 2023, las infracciones asociadas a los principales eventos transmitidos por L1MAX se redujeron en 35 %, mejorando la disponibilidad del contenido y reforzando la experiencia del aficionado.

Los resultados muestran que una estrategia articulada, sostenida y basada en información puede contener la piratería, fortalecer la distribución oficial y contribuir al desarrollo del ecosistema del fútbol peruano.