¿Cómo fue el primer día de Johan Fano como exfutbolista? [VIDEO] 

Johan Fano se confesó en el Whatsapp de "Fútbol en América" y contó detalles sobre su carrera como futbolista luego de retirarse en la 'Noche Rosada' de Sport Boys a los 39 años. ¿Cómo fue su primer día como exfutbolista?

"Es más duro de lo que piensas. Ahora es levantarse, tener toda la calma, tener toda la paciencia para distraerte y tomar tu desayuno tranquilo, para ver televisión y charlar. Es lindo, pero también es duro cambiar la rutina diaria", contó.

Sobre su despedida, Johan Fano agregó: "El homenaje fue espectacular y grandísimo. No sé si me lo merezco tanto. Fue muy emocionante. No pude dormir ese día".

¿Por qué dejó el fútbol? ¿Era un futbolista complicado? ¿Su mayor virtud? ¿Tiene algún problema con el 'Cuto'? ¿Se quedó con ganas de selección? ¿Qué equipo quiere dirigir como DT? ¿Jugaba play en las concentraciones? Mira el video y entérate.