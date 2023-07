Vivencias, anécdotas, conceptos, ocurrencias, actualidad y mucho más. Sin duda, una nueva apuesta de entretenimiento que irá más allá de un balón de fútbol. Imperdible. Además, desfilarán diversos personajes coloridos de nuestro mundo de la pelotita. Así que ya saben, están avisados. “Después que me corría de las cámaras, ahora estaré en ‘Los Titulares de Puchungo’. Los espero, van a pasarla bien. Vamos a invitar a futbolistas de todas las épocas, así que gracias a Depor por la confianza”, adelantó Yáñez Ramírez. Atentamente, el ‘Sapo bueno’.

Cuéntanos, ¿cómo será el programa ‘Los Titulares de Puchungo’?

Me están poniendo presión, ustedes. Contento por pensar en mí, siempre agradezco eso. Hay un montón de gente vinculada al fútbol, que hacen programas desde su casa, tienen otras ventanas, como lo hacía desde hace cuatro años a través de las transmisiones en vivo. Un domingo o lunes, y me ponía hacer las transmisiones.

Estás bien familiarizado y adaptado al mundo de las redes sociales...

Años cuando jugábamos, los periodistas estaban al lado de los futbolistas para hacer las notas cuando acaban los partidos, ¿recuerdas?, en caliente. Yo recuerdo que me corría, veía que los periodistas iban a un personaje, y yo no quería hablar. Muchas veces me metía corriendo, siempre tenía temor a las entrevistas, a los canales.

¿Alguna anécdota?

Sí, recuerdo que fui con ‘Pocho’ Rospigliosi, había hecho un gol con la ‘U’ a Cristal, ganamos 2 a 1 y me expulsaron ese día. Me hincharon el labio, me fui al canal 4 con el tío ‘Pocho’, y era bajito y me encogía más. Después pasó el tiempo, ya no estaba jugando, y me invitaron a un programa radial ‘Fútbol y Salsa’ con Bruno Cavassa, Julio Peña y el ‘Gordo’ Sanguinetti. Fue una conversación de cuatro patas, y ahí entendí: si soy yo, me divierto. Sin pauta. Mi peor castigo para mí es ponerme terno. Nunca me han dicho que eso está mal.

Estás en PBO Campeonísimo, TV Perú Deportes, y ahora a través de ‘Los Titulares de Puchungo’ en Depor...

Ya estoy muy cargoso, dirán qué pesado, está en todos lados. Si soy yo, me vacilo. Siempre decía: ‘quisiera contar anécdotas, son dieciocho años que tuve como profesional’. Así que todas esas cosas que saldrán a relucir en el programa. Yo empecé con las redes sociales en la pandemia. Me tiré cien días encerrado en mi cama, me grababa, contaba mis historias. Hice amigos de las redes sociales.

Desfilarán diversos personajes en ‘Los Titulares de Puchungo’. ¿Puedes adelantar alguno?

Se van a picar. Los futbolistas somos resentidos. Si no estamos dentro de los primeros, nos picamos. Ellos ya saben. Hay uno a quien enfrenté, jugamos juntos, pertenecemos al mismo club social, y ha sido un hueco. Le tengo mucho cariño a él, su familia, hijos.

El programa se grabará en tu local ‘Puchungo Bar’ de San Miguel...

Sí, en la locación que ustedes vean. Los invitados la pasarán bien, seguro me harán trizas. Yo esa la tengo seguro, voy a tener que agachar la cabeza. Ellos también saben que yo siempre tengo una carta bajo la manga, pero siempre con buena onda. El tema es que los chicos del ahora puedan conocer a las figuras de antaño como Teófilo Cubillas, el tío Chumpitaz, Cueto, y también la gente que no logró ir a un Mundial, pero sí tuvo logros personales. Hay muchos que son muy recordados. ‘Balán’ no es invitado, pero en Betis español querían hacerle un homenaje y un amigo español quería ubicarlo, por ejemplo.

Emigrar para los futbolistas peruanos en los ochenta y noventa era más complejo. Perú sin Mundial ni logros deportivos internacionales...

Sí, además, no había redes sociales. Yo jugué en Arabia y no había redes hasta el año 2000, creo. Era complicado, los contratos. Además, tenías que ser aventurero. No todos veían la Copa Libertadores o Sudamericana, lo digo por grandes cracks que jugaban. A mí, por ejemplo, me tocó hacer pruebas en Ucrania. Teníamos que ir a probar suerte a otro lado. Acá en la ‘U’, con 22 años, junto al ‘Puma’ Carranza, era el más experimentado. Me fui a México, Ucrania, Arabia.

Tener a César Cueto sería un lujo...

Uy, mi tío César es sensacional, igual Guillermo La Rosa, el tío Chumpitaz. Yo tuve la suerte de viajar con mi tío Chumpitaz, me sentaba a escucharlo. Igualmente, con mi tío Julio Meléndez, historias sensacionales. El ‘Cholo’ Sotil, también, un día en España me encontré con un médico que quería ver a Sotil, pues le pagó los estudios. Una calidad de persona. Uribe, Malásquez, son muy sabrosos para conversar.

Eres tal cual en los programas deportivos que participas. ¿Cómo te defines?

No hay que rebuscar palabras. Nosotros tenemos las palabras ya hechas. Yo trabajo con Gustavo Peralta (PBO Campeonísimo), un gran periodista, me ayuda mucho con las pautas, los dos somos del Callao, hinchas del Boys y bromeamos, pues me inventa cada cosa. Me sale con pase filtrado, con curva, pero es simple. A los futbolistas nos cuesta eso, cuando estamos con una cámara es como que nos están apuntando con una metralleta. Creo que la gente merece reconocer a los personajes que vamos a entrevistar por lo hecho en sus clubes, la selección, y no esperar que ya no estén. Acá los invitados serán bien tratados.

¿Cuál es el mensaje a los seguidores que se enchufarán con ‘Los Titulares de Puchungo’?

La van a pasar bien. Los invitados contarán sus experiencias. Acá no queremos hacer sentir mal a nadie. Todos tenemos nuestros defectos. Acá disfrutarán, tienen luz verde para desgraciarme la vida, ya hay varios que se están apuntando. Llamo por teléfono al ‘Puma’, y lo primero que me dice es: ‘Mi amor, mi mujer’. A él no le interesa con quién esté al lado. Eso debe disfrutarlo.

Además, serás tú el entrevistador, un plus para los personajes...

A nosotros nos cuesta sentarnos a hablar con un periodista. Siempre tenemos la imagen de los periodistas que se metían a los vestuarios, los invitabas a tu casa, pero conversar con un amigo es distinto. Hay una brecha muy grande entre periodistas y futbolistas. Con ‘Chemo’ hicimos una cosa muy chévere, llegó hasta Martínez, igual que el ‘Ciego’ Oblitas.

Eres muy activo en redes sociales. Ahora, tu exequipo de Arabia, el Al-Ittihad, contrató a Karim Benzema...

Yo no sabía dónde quedaba Arabia, era más malo en geografía. Me vino un contrato por fax, el primero de enero, estaba en la playa. Tenía mi enamorada, y el 2 de enero viajé. Fue una aventura, viajar a un lugar tan lejano. Los camellos, el desierto, pero no me hallaba. Llegué a Dubai, conocí las costumbres. No creía que no hubiera mujeres, trago, pensaba que estaban locos. Recuerdo cuando llegué, tenía la playa al frente, era para sacar la visa. Iba a trabajar, no a turistear. No pude llevar enamorada. Allá viven muchos de los ejemplos.

¿Cómo celebraste tu primer gol en Arabia?

Me persigné por un tema religioso, y después me enviaron una carta que me iban a multar fuertemente si lo volvía hacer. De repetirse, ya me sacaban del país. No era la religión de ellos. Un país complicado, pero la pasé bien.

