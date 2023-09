Eso sí, aclara que todavía no se amistad con José del Solar, su excompañero de mil batallas defendiendo a Universitario. Además, confiesa que, el rival de toda la vida lo quiso contratar. También tuvo chances de jugar en el exterior, pero optó por no moverse y construir una hoja de vida de crema y guinda.

Naciste en el Rímac, en un distrito de peloteros, pero también bravo....

En mi barrio había choros y pasteleros. Mi madre vendía desayuno, relleno con camote. Yo tenía once años, y también ayudaba a vender frutas. Un día, un amigo, que jugaba infantiles en la ‘U’, me llevó al club, pero por las avenidas caquetá con 2 de mayo, comenzó a correr con una cartera. Era choro. Tuve que salir embalado. Jugaba mucho pelota, pero después lo agarré a cocachos, más paraba él en Maranguita.

Jugaste inter barrios, liga, Copa Perú...

Era del Rímac y le ganaba a Cristal. Mi equipo habían buenos peloteros, pero también choros y fumones. Yo jugaba de ‘10′, tiraba buenos centros. Después, en la ‘U’ había mucho crack, Oblitas, Percy Rojas, Germán Leguía, así que jugué de marca. Eso sí, yo corría por todos.

¿Fuiste ‘10′?

Claro, después ya ‘6′. Yo jugaba bien el fútbol. Jugué tres años de ‘10′ en la Liga del Rímac.

¿A quién admirabas en el barrio cuando peloteaban?

César Cueto. Crecí viéndolo jugar en mi barrio del Rímac. Un crack en todo sentido de la palabra.

¿Quién te llevó a Universitario?

Miguel Silva. Él sacó mi carta pase para que vaya a la ‘U’, pero fue el ‘Mono’ Zolezzi (utilero) quien me vio jugar en tercera división, tenía doce años. Yo también fui arquero, en Puente Piedra, tapaba en la pista. Los choros me mandaban tapar. El ‘Mono’ habló con los directivos y me llevaron a la ‘U’, viví en el ‘Lolo’ Fernández. Tenía un cuarto con ‘Pellejo’ Duffó, el ‘Cholo’ Torres.

¿Sacabas buenas notas en el colegio?

Éramos 57 alumnos, de la ‘A’ hasta ‘Z’. Todos los días me peleaba. Yo tengo buena letra.

Ocho campeonatos nacionales, todo un récord inalcanzable para cualquier jugador de la ‘U’...

Nosotros teníamos que jugar contra muchas cosas. Mi primer título en el año 85 con Marco Calderón. Yo debuto jugando contra el ‘Cholo’ Sotil, la ‘U’ me prestó. Yo era díscolo. Calderón me sacó de la lista de la ‘U’, me fui a Copa Perú, por jugar una final de torneo inter barrio. Me llevaron a San Roque, me trataron bien, pero regresé a la ‘U’. Marcos Calderón me hizo debutar en Copa Libertadores, me decía que si no la hacía, me regresaba a mi barrio, al Rímac, a robar. Palabras muy duras.

¿Te amistaste con ‘Chemo’ del Solar?

Uno no se puede olvidar de las cosas. Mucha gente lo apoyó en la selección, pero cuando pidió el suyo nada. Yo con Roberto (Martínez) sí tengo una buena relación, es padrino de una de mis hijas.

Germán Leguía era el ídolo de todos los jóvenes en la ‘U’....

Tocaba mucho pelota. Era mi ídolo, yo jugaba de diez como él. También estaba Roberto Martínez, ‘Puchungo’.

¿Cómo era ser un líder en la ‘U’?

Nunca falté el respeto. Iba a apoyar a los más jóvenes. Trataba como me trataban. Recuerdo que un día me agarré con Simeone, le gustaba hablar mucho. Asprilla era muy bravo, no podías chaparlo.

¿Un jugador que te hubiese gustado en Universitario?

Julio César Uribe. Hubiese brillado en la ‘U’. Iba a arreglar, era un crack.

¿En algún momento, Alianza Lima, te quiso contratar?

Sí, el empresario Sergio Misaglia, me habló, pero le agradecí. Estaba bien en la ‘U’. Después viene Mauricio Novak (agente), y me quiso llevar a Racing de Argentina, pero nunca quise irme de la ‘U’. La pasa bien, los dirigentes que habían inspiraban respeto.

¿Cómo nació la ‘jugada del desprecio’?

Siempre tenías mis cositas. También metía pierna fuerte, pero con respeto. Nadie se picó. Cuando jugaba en la ‘U’ no me dejaban hacer la ‘jugada del desprecio’ por estar Leguía, Martínez y ‘Puchungo’.

¿Alguna anécdota con un técnico que te dirigió?

Iván Brzić. Le hicimos comer rocoto. Se puso candela. Creía que siempre estaba en la guerra. Ponía mucha disciplina. Nosotros parábamos, todo bien, pero no quería ni risas en vestuarios.

¿Por qué los chicos de ahora te respetan?

Por lo que hablan de uno, les comentan como era uno. Siempre humilde. Me di íntegro por la ‘U’. Nunca me olvidé de mis raíces.

Un consejo a Piero Quispe, el jugador con mayor proyección en la ‘U’...

Tiene que ser más atrevido para jugar. Me hace recordar a Paolo Maldonado. Tiene el mismo ritmo, rapidez. Paolo, en dos metros, te sacaba la mugre, en velocidad, nadie lo agarraba.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR