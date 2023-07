Este sábado 08 de julio por la noche, se jugará la tercera fecha del Torneo Clausura, en donde el encuentro estelar lo disputaran Alianza Lima vs Sporting Cristal, en el Alejandro Villanueva. Ambos equipos hasta el momento tienen la misma cantidad de puntos y comparten la cima de la tabla, por lo que el ganador de este duelo se consolidará como puntero del Clausura. En ese contexto, Inkabet la casa de apuestas de todos los peruanos, trae una serie de cuotas donde destaca que si Alianza Lima gana el encuentro 3-0, la casa de apuestas paga 15.00.

Los dirigidos por el “Chicho” Salas vuelven a ser uno de los favoritos a llevarse el campeonato local, al haber ganado todos sus encuentros hasta el momento, si bien la eliminación de la Copa Libertadores parece no afectar emocionalmente al plantel blanquiazul, han sabido demostrar en la cancha que aún quieren el tricampeonato. Es por eso que, Inkabet paga una cuota de 1.95 si el equipo de La Victoria consigue ganar el encuentro.

Sin embargo, el equipo entrenado por Tiago Nunes no se queda atrás, ya que aún se mantienen en competición internacional, habiendo logrado la clasificación a los play-offs de la Copa Sudamericana, demostrando así que, si bien el conjunto cervecero no tiene a los jugadores más caros, la máquina celeste siempre es un rival que no hay que subestimar. Debido a esto, en caso sea el conjunto rimense quien se lleve la victoria, Inkabet estará pagando la cuota de 3.80 y si ambos clubes empatan, se pagará 3.70 por cada sol apostado.

Inkabet también trae las cuotas especiales que pagan de cara al encuentro por la Liga 1.