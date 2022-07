Se retiró del fútbol profesional en el 2016, vistiendo la camiseta de Sport Boys, pero su corazón siempre fue crema. Rainer Torres, hincha confeso de Universitario de Deportes, reveló este domingo que lo que lo motivó a retirarse de las canchas fue el síndrome Guillian-Barré, trastorno que le diagnosticaron en enero de hace seis años. El crudo relato de lo que vivió el ‘Motorcito’ lo compartió en su cuenta de Facebook.

“Pocos saben la verdadera razón por la cual me retiré del fútbol. En enero del 2016, me agarró el síndrome de Guillian-Barré, un trastorno que ataca el sistema nervioso, razón por la cual decidí retirarme. Aunque no me dio tan fuerte, me atacó el 50% de la fuerza muscular, sobre todo la fuerza de las piernas. En abril del 2016, me sentí un poco mejor, quise intentar regresar y, más allá de que tenía propuestas de equipos de Primera, pensé que jugando en Segunda me iba a dar para ir recuperándome de a pocos, pero me fue imposible. Me caía solo, sin fuerza en las piernas, trataba de disimularlo de alguna forma. Luego de dos meses, decidí retirarme definitivamente. Simplemente, no podía”, contó Torres en el post.

Rainer dio a conocer que dejó de disfrutar jugar al fútbol y que, las veces que lo hacía, era más por compromiso que por que le genere un gusto.

La publicación de Rainer Torres en Facebook.

“Intenté jugar con amigos, pero me sentía frustrado porque no podía jugar bien. Dejé de disfrutar de jugar al fútbol, sea pichangas o eventos o cualquier cosa que tenía que ver con jugar al fútbol. Simplemente, dejé de jugar y, cuando jugaba, lo hacía más por compromiso que por gusto”, relató.

En las líneas de la publicación, hubo también un mensaje de agradecimiento de Torres para las personas que le apoyaron en este tiempo. “Quiero agradecer a las personas que me quieren, que estuvieron en esos momentos dándome fuerzas y que me ayudaron mucho en esa etapa tan complicada de mi vida”, escribió.

Después de ese testimonio, Rainer Torres contó que se recuperó de ese mal y que volvió a jugar fútbol, algo que le generó una inmensa alegría.

“Hoy, después de muchas años, ya recuperado, puedo decir que volví a disfrutar de jugar fútbol. Quiero agradecer a EmbajadUr por darme esta oportunidad, quiero agradecer a mis compañeros por ayudarme a disfrutar nuevamente del juego. Muchas gracias, que esta sensación es ÚNICA. No quería terminar esta semana tan buena sin escribir estas líneas. ¡Buen domingo a todos!”, fue su texto final.