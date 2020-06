Raúl Ruidíaz recordó su paso por Universitario de Deportes cuando jugaba en menores y un duro episodio que le tocó vivir. La ‘Pulga’ contó que lo botaron de la 'U' a los 15 años porque su juego no le gustó a un entrenador. También revivió el momento en que se probó en la Universidad San Martín y no lo aceptaron.

“No pensaba ser profesional, yo solo pichangueaba. Me hacía feliz jugar y también hacía feliz a mi mamá, así fue hasta grande. No se me pasaba por la cabeza ser profesional, a mí me gustaba el arte, yo dibujaba bien pero mi mamá quería que estudie otra cosa e ingresé a ciencias contables en la Universidad San Martín”, rememoró el delantero en una entrevista con el cantante Julio Andrade, confeso hincha crema.

“Ese año que postulo a mí ya me habían botado de la 'U', de menores yo estaba desde los 8 años que comencé en la escuela Lolo Fernández, a los 15 años entró un profesor y me dijo no le gusta tu forma de jugar, me dijo: no te quiero, te voy a dar tu carta y yo dije ya pues y me fui”, añadió sin revelar el nombre del técnico.

La ‘Pulga’ contó que tuvo otro tropiezo en el fútbol cuando estudiaba en la Universidad. “Yo pichangueaba en la San Martín, me vio un profesor y me llevó a jugar para la Universidad y también me ‘chotearon’, entonces dije: voy a estudiar”, declaró.

“Terminó ese año y dije, voy a empezar de cero. Fui a probarme a Universitario de Deportes como si fuera nuevo. Me tocó el profesor Samuel Eugenio y me quedé. Yo jamás bajé los brazos, siempre he sido una persona positiva, nunca dejé que esas palabras me afectaran. Desde allí, desde los 16 años, comenzó mi sueño de ser profesional", contó Raúl Ruidíaz.

