El pasado miércoles 27 de septiembre, en la última jornada de la etapa regular de la Liga 2, Los Chankas y Pirata FC se enfrentaron un partido que dejó muchas dudas por lo abultado del resultado: fue un 11-0 a favor del cuadro de Andahuaylas. Si bien ambos elencos no peleaban ninguna zona de clasificación o descenso, el escandaloso marcador invitó a la polémica, sobre todo por el comunicado emitido horas después por el conjunto afectado por la goleada.

Respecto a este delicado tema, Reimond Manco, quien durante la temporada pasada jugó en Juan Aurich, reveló detalles inéditos sobre cómo se manejan algunos futbolistas cuando son inducidos por terceros a dejarse ganar a cambio de dinero. Sin dar nombres, el futbolista de 33 años explicó que esta es una práctica muy común en Segunda División.

“Yo estuve el año pasado en Aurich, en Segunda, y todo el mundo saben quiénes son. Son cinco o seis, que salen a apostar, a esos deben suspenderlos de por vida porque ensucian el fútbol. Los futbolistas saben quiénes son”, manifestó en el programa Cojo y Manco que se transmite por YouTube.

Asimismo, el volante formado en Alianza Lima contó que hay jugadores que caen en el mundo de los amaños de partidos por necesidad, sin que eso sea justificación para que perjudiquen sus carreras y a sus equipos. Además, ‘Rei’ añadió que muchas veces esto sucede con profesionales que todavía se encuentran en actividad.

“Hay chicos en Segunda que no cobran un mes, dos meses y ganan mil soles. Vienen y les dicen ‘haz un penal y te vamos a dar cinco mil soles’. No digo que esté bien porque eso significa que no tienes principios ni valores, pero la culpa es compartida, del que lo hace y del que te ofrece a hacerlo. Y jugadores que están en actividad”, agregó.





¿Cuál fue el comunicado de Piratas FC?

Luego de los hechos sucedidos en la derrota por 11-0 en manos de Los Chankas, Piratas FC emitió un contundente comunicado en sus redes sociales denunciando un posible amaño para que se dé tan abultado resultado. Eso sí, el club de Lambayeque no solo se refirió a los sucedido el pasado miércoles, sino también a lo largo de la Liga 1 y Liga 2 del presente año.

“Denunciamos de la manera más enérgica, el abultado y sospechoso resultado del encuentro en contra de nuestro club, el mismo que no responde a un normal desarrollo deportivo, sino a factores extradeportivos que vienen perjudicando a nuestro fútbol profesional de Liga 1 y Liga 2″, inicia el anuncio.

“Invocamos a la Oficina de Ética e Integridad de la FPF, así como a la Agremiación de Futbolistas Profesionales SAFAP, a que tomen cartas en el asunto e investiguen a profundidad lo sucedido hoy y de ser el caso, se sancione de manera ejemplar a los que resulten responsables por este execrable hecho que menoscaba la moral y que viene perjudicando nuestro fútbol nacional”, añadieron.

“Invocados a todos los clubes del fútbol profesional de Liga 1 y de Liga 2, unirnos en esta causa, para erradicar estos actos deleznables y que no pueden ser apañados por ninguna institución del sistema del fútbol peruano, y, por el contrario, deben ser denunciados y sancionados de la manera más enérgica”, concluyeron.





