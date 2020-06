El retorno a las canchas parece cada vez más cercano en el fútbol peruano, ello no impide que los futbolistas sigan disfrutando de los momentos que le ofrece pasar la cuarentena en casa. Uno de ellos es Reimond Manco, quien utilizó su cuenta de Instagram para dar a relucir sus habilidades en la cocina.

A través de varios videos consecutivos, el atacante de Binacional dio a conocer su receta de ‘vainita saltada’, la cual -a razón de él- es uno de los platillos que mejor le sale y que espera que también lo sea de sus seguidores.

“Espero que, cuando gusten, ustedes lo hagan en casa y me etiqueten para ver cómo les salió”, indicó Manco al término de su receta. El delantero del ‘Poderoso del Sur’ continúa en casa, desde que inició la cuarentena en el país. No obstante, con el pronto regreso de la Liga 1, pronto deberá retornar a Juliaca para continuar con los entrenamientos.

Reimond Manco demuestra sus dotes culinarios en cuarentena. (Video: Instagram) 01/06/20

Siempre activo en sus redes sociales

Reimond Manco ha acatado el estado de emergencia dictado por el presidente Martín Vizcarra, por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, no ha dejado de estar activo en sus redes sociales, no solo para mostrar su rechazo ante la suspensión perfecta de labores al que quería acogerse Binacional, sino también para ayudar.

Respecto al club de Juliaca, el delantero de 29 años se mostró en contra de la suspensión de pagos. “Los jugadores no nos hemos rehusado a negociar, quisimos ayudar como lo hicimos cuando aceptamos que nos enviaran de vacaciones obligadas, pero esto me tiene totalmente desconcertado. Me parece injusto y malo de parte de la dirigencia”, expresó.

Pese a este escenario, Manco no ha dejado de ayudar a quienes más lo necesitan. “Vamos Perú, juntos saldremos de esta. Gracias a todos los que de alguna manera colaboraron. Pronto fotos y vídeo de la entrega”, escribió en sus redes sociales, tras continuar con su campaña para repartir alimentos a las familias de escasos recursos.

VIDEO RELACIONADO

Ejercicios de Muay thai en casa: combinación de jab, recto y patadas circulares

TE PUEDE INTERESAR