Reimond Manco recordó su debut en la Champions League, vistendo la camiseta de PSV de Holanda. El volante de Binacional dijo que se quedó sorprendido cuando en el banco de suplentes vio a Xabi Alonso, Steven Gerrard y Luis Suárez.

“Lo que más me queda de Europa es el día que debuté en Champions League contra el Liverpool. Jugaron con suplentes y en la banca estaban Xabi Alonso, Steven Gerrard, Luis Suárez. Pensé que estaba jugando Play Station", contó el GOLPERU.

"Me acuerdo también que en la primera pelota que toqué Javier Mascherano me hizo volar. Pero de ahí intercambiamos camisetas, todo bien. Un crack en todo aspecto”, añadió el volante.

Tras fichar por el PSV holandés en el 2007, Reimond Manco fue convocado para el partido de la sexta fecha de la fase de grupos de la Champions League 2008-09. El rival era nada menos que el Liverpool de Steven Gerrard y Rafa Benítez, que terminaron llevándose una victoria por 3-1 a domicilio.

En aquel partido, cuyos goles fueron de Babel, Riera y Ngog, Reimond Manco no arrancó como titular, pero sí ingresó al campo a los 80’ en reemplazo del ecuatoriano Edison Méndez.

Reimond Manco se refirió sobre el regresó de la Liga 1. “En lo personal la vuelta del campeonato me pone muy feliz ya que será bajo todos los protocolos. Le falta el público, pero igual es una alegría tener de nuevo esa sensación. Si me dicen que por seguridad tengo que jugar en la luna, me voy a la luna", afirmó.

"Hay que hacerlo por el bien del fútbol peruano. En donde sea la ‘pelotita’ es igual, ojalá empiece a rodar pronto. Estoy con las mismas ilusiones de siempre. Esperando que esto pase para que la vida vuelva a ser normal poco a poco”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Aldo Corzo y su alegría por el retorno del Fútbol

Aldo Corzo y su alegría por el retorno del Fútbol (Instagram)

MÁS NOTICIAS