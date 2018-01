Entre la renovación y el retiro: la razón por la que Johan Fano no se decide  

Johan Fano está entre la renovación de contrato y el retiro el fútbol profesional. El delantero logró el ascenso a Primera División con Sport Boys y debe tomar una decisión de cara al inicio del Descentralizado 2018. Sin embargo, aún tiene tiempo para analizar su futuro.

"Yo le pedí a Johan Vásquez (administrador) un tiempo. Si yo juego seis meses, voy a jugar en Boys, Johan conversó conmigo y quedamos en que me iban a esperar hasta el 15 de enero. Yo llegaré el 12 o 13 para conversar", declaró el delantero de 39 años en Radio Ovación.

Johan Fano explicó la razón por la que todavía no logra tomar una decisión: "La ilusión mía es seguir jugando, pero tengo otra prioridad y es mi familia, que está en Colombia. Es una decisión bastante difícil, sé que están entrenando en Sport Boys, tengo las ganas de levantarme y entrenar, pero también es difícil para mi alejarme de mi familia".

"En noviembre, Johan me dijo "cholo, ¿qué vas a hacer?" y nos pusimos en las dos perspectivas. Si nosotros ascendemos definimos situación en enero, en cambio si Sport Boys no ascendía yo me retiraba del fútbol. Estoy con esta disyuntiva", finalizó.

