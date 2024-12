El 2025 será un año de revancha para Melgar, que buscará competir por el título nacional de la Liga 1 Te Apuesto y avanzar lo más lejos posible en la Copa Libertadores (jugará la fase previa 2 tras quedar terceros en el campeonato). En ese contexto, el plantel arequipeño se prepara con todo, y el administrador los arequipeños, Ricardo Bettocchi, compartió detalles sobre la planificación del club rojinegro para encarar la próxima temporada. Además, el directivo del Dominó adelantó la incorporación de nuevos extranjeros al equipo para el 2025 y reveló la fecha de la esperada ‘Noche Rojinegra’.

Una de las primeras consultas a Ricardo Bettocchi fue sobre el presente de Bernardo Cuesta, quien a finales del Torneo Clausura sufrió una lesión ligamentaria y meniscal en la rodilla derecha, lo que lo alejó del torneo. “Bernardo está en recuperación, fue una lesión compleja, pero todo va bien. Él está tranquilo y estará llegando a Arequipa en unos días más para continuar con la segunda parte de su rehabilitación”, indicó el administrador de Melgar para Radio Ovación.

Por otro lado, también se refirió a las nuevas llegadas para el 2025 y precisó que “mínimo vamos a traer a un extranjero por línea. El delantero básicamente es porque Bernardo recién podrá volver a las canchas entre mayo y junio del 2025. ¿Quiénes serán? Por ahora, no sé pueden hacer publica las negociaciones porque los jugadores aún tienen contrato con sus clubes”, sostuvo.

Asimismo, también se refirió a la reducción de cupo de extranjero, y el administrador del ‘Dominó’ se mostró en contra, pues “nosotros creemos que las cláusulas que manejan la estructura de un torneo deberían sostenerse durante tres o cuatro años que permita a los clubes planifiquen de manera correcta. Uno no puede empezar de año 2024 con un cambio súbito a pocos días de arrancar el torneo. El reglamento señala que se pueden jugar con seis extranjeros y seis semanas antes de empezar el campeonato 2025 se trata de cambiar eso de nuevo”.

Finalmente, Bettocchi dijo “independientemente que se jueguen con 6 o 5 extranjeros, lo que queremos es que se tomen decisiones a mediano plazo para organizarse mejor. Sobre los nacionalizados, ayer nos comentaron que ese tema va a dejarse de lado porque hay mucha implicancia legal por el tema de retroactividad. Y es que no puedes tener a un jugador que actuó como peruano en el 2024 y en el 2025 se diga que es nacionalizado”.





¿Cuándo será la ‘Noche Rojinegra’ 2025?

Por otro lado, el administrador de la escuadra arequipeña también se refirió a otro factor importante, como es el inicio de la pretemporada. Ricardo Bettocchi indicó que “Ya comenzamos los exámenes médicos, el comando técnico llegó este lunes y en tres días más arrancaremos con toda la parte física que será en Arequipa”. Asimismo, indicó la fecha para la nueva edición de la ‘Noche Rojinegra’ 2025 y detalló un nuevo amistoso con un equipo del extranjero.

“Tenemos una invitación para jugar algunos amistosos fuera del país y estamos por firmar esos documentos para luego anunciar a los rivales. Se ha previsto que la Noche Rojinegra se realice el 19 de enero”, explicó Bettocchi. En los próximos días, se anunciarán más detalles de este evento deportivo que se llevará a cabo en el Monumental de la UNSA en Arequipa, donde se realizará la presentación del cuerpo técnico y el plantel que disputará la Liga 1 y la Copa Libertadores 2025.





Melgar denunció que 1190 Sports aún mantiene deuda

Ricardo Bettocchi desmintió lo indicado por el CEO de 1190 Sports y señaló que su versión no es clara. “Es un juego de palabras y termina dejando en entredicho cosas que no son ciertas, una cosa es decir que invitó hace tres meses a los clubes a ver las principales disposiciones del contrato. ¿Eso es enseñarte el contrato o lo que te quieren enseñar del mismo? Nosotros no jugamos esos juegos”, indicó para Radio Ovación.

Asimismo, el administrador del club rojinegro agregó que los socios no tienen conocimiento del contrato. “Qué cosas tiene ese contrato que no puede enseñarse abiertamente, va completamente en contra del modelo que ellos propician, según sostienen es un modelo asociativo y los socios no tienen acceso al contrato”.

Por otro lado, Bettocchi afirmó que “nosotros hemos venido meses tratando de no decir nada y llevando la situación políticamente correcta, a estas alturas no tenemos el pago de noviembre y entiendo que ningún otro club. Además a nosotros nos tienen la deuda casi completa por todo el año 2023, que transmitieron todos nuestros partidos. En una primera instancia se nos dijo, a través del presidente del fideicomiso, que tenían todo nuestro pago en el fideicomiso y que si firmábamos el documento nos iban a pagar”.

Asimismo, agregó: “Firmamos el documento con la FPF y 1190 Sports para el reconocimiento de esos pagos, después se nos dijo que no se nos pagaría el monto completo, sino en 10 cuotas, y de dichas cuotas a la fecha de hoy se deberían de haber pagado cinco, cuando solo se han pagado dos. Me sorprende que se diga que no se debe nada cuando hemos cursado cartas a la FPF, a 1190 Sports y a la presidencia del fideicomiso cada 15 días, señalando la falta de pago”.

Por último, Ricardo Bettocchi indicó que tuvieron que acudir a la FPF en busca de una solución al respecto. Sin embargo, la deuda, que lleva más de un año, aún no ha sido saldada, y Melgar sigue siendo el único equipo afectado por este problema. “Del año 2023 somos los únicos afectados del año corriente”, finalizó.





¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





