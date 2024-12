En los últimos meses, el fútbol peruano se vio manchado por un sinfín de escándalos donde altos mandos representantes son los protagonistas. Por ejemplo, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se vio envuelto en el escándalo por el caso ‘Los Galácticos’, acusado de encabezar una presunta organización criminal. Bajo esa línea, este jueves, para RPP, el CEO de 1190 Sports, Hernán Donnari, se refirió a los acuerdos televisivos con la FPF y aseguró que los pagos a los clubes están al día. Sin embargo, el administrador de Melgar, Ricardo Bettocchi, desmintió las declaraciones de Donnari y señaló que le tienen una deuda desde hace más de un año. Además, afirmó que el ‘Dominó' es el único club de la Liga 1 Te Apuesto que enfrenta este problema y que, hasta la fecha, no encontraron una solución.

Bettocchi desmintió lo indicado por el CEO de 1190 Sports y señaló que su versión no es clara. “Es un juego de palabras y termina dejando en entredicho cosas que no son ciertas, una cosa es decir que invitó hace tres meses a los clubes a ver las principales disposiciones del contrato. ¿Eso es enseñarte el contrato o lo que te quieren enseñar del mismo? Nosotros no jugamos esos juegos”, indicó para Radio Ovación.

Asimismo, el administrador del club rojinegro agregó que los socios no tienen conocimiento de en qué consiste el contrato, pese a que su postura como organización busca ser transparente con sus acciones. “Qué cosas tiene ese contrato que no puede enseñarse abiertamente, va completamente en contra del modelo que ellos propician, según sostienen es un modelo asociativo y los socios no tienen acceso al contrato”.

Por otro lado, también señaló que, pese a que el CEO de 1190 Sports indicó estar al día con los pagos a los clubes, Bettocchi afirmó que ellos le deben dinero a Melgar. Según el acuerdo firmado para saldar las deudas en partes, para estas fechas ya deberían haber entregado el pago correspondiente al mes de noviembre. Sin embargo, hasta ahora, la escuadra arequipeña se considera el único perjudicado con estos incumplimientos.

“Nosotros hemos venido meses tratando de no decir nada y llevando la situación políticamente correcta, a estas alturas no tenemos el pago de noviembre y entiendo que ningún otro club. Además a nosotros nos tienen la deuda de casi completa por todo el año 2023 que transmitieron todos nuestros partidos. En una primera instancia, se nos dijo a través del presidente del fideicomiso que tenían todo nuestro pago en el fideicomiso y que si firmábamos el documento nos iban a pagar”, precisó.

Asimismo, agregó. “Firmamos el documento con la FPF y 1190 Sports para el reconocimiento de esos pagos, después se nos dijo que no se nos pagaría el monto completo, sino en 10 cuotas, y de dichas cuotas a la fecha de hoy se deberían de haber pagado 5 cuando solo se han pagado dos. Me sorprende que se diga que no se debe nada cuando hemos cursado cartas a la FPF, a 1190 Sports y a la presidencia del fideicomiso cada 15 días señalando la falta de pago”, apuntó.

Por último, Bettocchi indicó que tuvieron que acudir a la FPF en busca de una solución al respecto. Sin embargo, la deuda, que lleva más de un año, aún no ha sido saldada, y Melgar sigue siendo el único equipo afectado por este problema. “Del año 2023 somos los únicos afectados, del año corriente, hasta donde se nos explicó en la mañana sabemos que no se les ha pagado a nadie”, finalizó.





La postura de 1190 Sports sobre los pagos a los clubes

El CEO de 1190 Sports aclaró que respetarán el acuerdo firmado con la FPF, pese al tema judicial del presidente de la Federación Peruana de Fútbol. “Nosotros vamos a continuar en el Perú [...] Este proyecto es de muchos años, tenemos 11 años por delante, y sobre todo tenemos una oportunidad enorme de construir algo grande. El recorrido que estamos haciendo es el recorrido que hicieron las grandes ligas del mundo, liga española, liga alemana, liga italiana y liga inglesa”, dijo en RPP.

En esa misma línea, Donnari aseguró que la empresa está al día en los pagos, no como vienen diciendo algunos clubes y personalidades del fútbol peruano. “Hemos cumplido con cada uno de los pagos dentro de los marcos que el contrato establece. Se han dicho muchas cosas pero esta empresa desembarcó de buena fe y hemos invertido hasta este momento 70 millones de dólares. En todo el 2023 y lo que hemos transitado hasta este 2024. La solvencia de la empresa está avalada por los hechos fácticos. Hemos pagada cada una de las facturas”, aclaró.

Asimismo, y consultado por la poca transparencia del contrato con la máxima autoridad del fútbol peruano, el cofundador de la empresa televisora señaló que en aras de la transparencia se convocó a una reunión con todos los clubes para que estos puedan ver el contrato, previamente autorizado por la FPF, ya que existe una cláusula de confidencialidad, para que despejen sus dudas. Sin embargo, desconoció que en esta junta los documentos hayan sido solo vistos en pantalla y no en físico, para que cada dirigente pueda tener la oportunidad de examinarlo con más tiempo.

“Hicimos una reunión en septiembre donde invitamos a todos los clubes, todos los clubes que fueron se enteraron de cómo son los lineamientos del contrato, los cuales fueron explicados por abogados. [Sobre que el contrato solo fue proyectado en una pantalla] No me consta, pero de ser así, es un reclamo a la Federación, porque un club puede pedir ver el contrato. Nosotros hemos colaboradora en lo máximo que hemos podido para dejar atrás esa cuestión de que los contratos son a oscuras. Nosotros trabajamos con total transparencia”, remarcó Donnari.

Por otro lado, aclaró que no existe ningún acuerdo exclusivo con ningún club. “No existe ninguna transaccionalidad de ningún tipo de forma directa con ningún equipo, no hay contratos privados, no hay contratos directos. Todos tienen con la Federación y al fideicomiso como mecanismo de pagos. El nivel de transparencia con la que hemos trabajo este proyecto es el máximo posible porque lo hemos en todos lados, no solo en Perú. Jamás nuestros inversores admitirían la cantidad de recursos que hemos colocado en un territorio sin tener esos niveles. Acá hay algo que también quiero mencionar y es la institucionalidad, se requiere en todos los órdenes y se requiere involucramiento”, aseguró.

Por último, el CEO de 1190 Sports pidió a los clubes y demás entes del fútbol peruano a involucrarse más para una mejora institucional del campeonato. Donnari no fue ajeno al problema que se vive en el desarrollo del torneo y reconoció que existe un desorden, pero que desde su lado se está trabajando para priorizar mejoras de cara al 2025. “Hay algo que también quiero mencionar y es la institucionalidad, se requiere en todos los órdenes y se requiere involucramiento. Radica en la Federación, junta directiva, asamblea de bases, también en clubes y comité de dirección”.

“Requerimos de más involucramiento para que esa institucionalidad esté seriamente respaldada. El proceso ha sido desordenado, y eso hay que admitirlo. Cuando hablo del desorden me refiero al fixture, formato, los horarios de los partidos, ascensos, descensos, la creación de nuevas competiciones; son todos temas que han sido desordenadamente tratados y abordados a lo largo de este tiempo. Necesitamos ordenar eso, necesitamos establecer criterios y mejores procesos”, finalizó Hernán Donnari.





