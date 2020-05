Extraña la competencia como ninguno porque se define como un ser competitivo. Roberto Mosquera cuenta los días para tener a sus jugadores en un campo de fútbol y para eso prepara a los jugadores de Sporting Cristal física y emocionalmente. El DT detalló el trabajo que realiza en la cuarentena a través de los canales oficiales del club.

“Con la hinchada de Sporting Cristal tengo una química muy rica porque entendieron que Cristal tiene una forma de jugar y que lo he podido interpretar como jugador y entrenador. Estén tranquilos porque hemos tenido un tiempo para mejorar muchas cosas”, dijo el técnico en una entrevista para el club.

“Mi trabajo es que disfruten cuando no logremos el objetivo de ganar. Es que se sientan identificados, que sepan que dimos todo y dejamos todo y que el rival también cuenta. No que sientan que no que no corrimos o no jugamos bien. Para que la dirigencia también este tranquila en la tribuna”, añadió.

Roberto Mosquera detalló que trabaja mucho el tema motivacional con sus jugadores y que dedica tiempo para hablar con cada uno de ellos y conocerlos a fondo. “Tengo conversaciones personales una o dos horas con cada jugador porque tengo que conocerlo si es visual, auditivo o kinésico”, contó.

“Extraño ir a Sporting Cristal, extraño la competencia, soy un ser competitivo. La competencia logra las mejores relaciones de cambio. No competir es como estudiar y nunca dar examen. Como entrenador estoy dando lo mejor de mí porque es mi casa porque es el club que amo”, finalizó.

Aquí puedes ver la entrevista completa:

VIDEO RECOMENDADO

Diego Gustavino volvió a Uruguay en vuelo humanitario

Diego Guastavino retornó a Uruguay junto al entrenador Pablo Peirano. (Prensa Mannucci)