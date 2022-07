Sporting Cristal derrotó a Melgar en Arequipa y tomó el primer lugar del Torneo Clausura junto a Alianza Lima. Roberto Mosquera, entrenador de los celestes, destacó el trabajo de sus jugadores y explicó que este partido era importante debido a que considera a los rojinegros como rivales directos.

“Los animadores del torneo han sido Cristal, Sport Huancayo y Melgar. Eso no va a cambiar. Se sumarán nuevos equipos, que tienen ilusiones de Copa, de torneos internacionales, pero no más”, inició el entrenador rimense.

A pesar de que no cuenta con algunos futbolistas que lo acompañaron durante el Torneo Apertura, Mosquera considera que el equipo sabe cómo organizarse y continuar con la idea de juego que trazaron a inicio de año.

“Nosotros hemos inventado un equipo sobre una estructura muy sólida. Hoy no estuvo Christofer Gonzáles, Grimaldo, Yotún, Chávez. Pueden faltar algunos, pero no cambiamos la manera de jugar, nuestra intención. No nos quejamos cuando falta alguien, le tenemos que dar solución”, agregó el técnico.

Al ser preguntado por el planteamiento realizado para detener el gran momento de Melgar, Mosquera dijo: “Teníamos que tener cuidado con Ramos y Reyna. Ambos tienen un momento feliz. Están logrando un presente de selección. Tuvimos mucho cuidado con ellos porque trepan muy bien, lo hacen con criterio. Estuvimos atentos. Hubo una buena lectura para cortarle los circuitos a Melgar”.

Roberto espera que la primera mitad del partido en Arequipa se repita. Los celestes consiguieron dominar el juego y golpear en un momento importante del partido. “El primer tiempo fue soñado. Es difícil jugar un tiempo como lo hicimos, casi a la perfección”, sentenció el DT.

Sporting Cristal regresará a Lima y preparará el partido ante UTC en el Héroes de San Ramón. El duelo está programado para el martes 26 de julio a partir de las 3:15 p.m. Luego tendrán que preparar el partido ante Alianza Lima del fin de semana.





