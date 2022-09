El tiempo pasa, pero el recuerdo siempre perdura. Se cumplieron cinco años de la abultada goleada que recibió Jorge Wilstermann, dirigido por Roberto Mosquera, a manos de River Plate con un 8-0 en contra del club boliviano en la Copa Libertadores 2017. A raíz de esto, el técnico peruano fue entrevistado por una cadena internacional y aprovechó en brindar detalles sobre lo que sucedió.

El Monumental de Núñez fue escenario de una resultado de ensueño que clasificó a los ‘Millonarios’ hacia la siguiente fase. Los altiplánicos habían ganado en el duelo de ida por 3-0, pero la vuelta fue una historia completamente distinta porque los dirigidos por Marcelo Gallardo derrotaron con amplia ventaja al rival.

“¡Asombramos en Sudamérica! Lamentablemente, en el último partido con River mis dos laterales, Juan Pablo Aponte y Omar Morales, se rompieron los ligamentos cruzados. También, nuestro capitán Zenteno, jugador importante de la selección boliviana, jugó con un tirón que me enteré luego”, apuntó Roberto Mosquera.

Asimismo, el ahora director técnico de Sporting Cristal comentó, para la señal de TyC Sports, más detalles: “Tenía un plantel reducido y se hizo lo que se pudo en el último partido que nos causó un hondo dolor. Me hubiera gustado tener alternativas y eliminar a River en el Monumental”.

Otro punto que tocó fueron las reacciones al final del duelo: “A él le llamó la atención que terminó el partido del 8-0 y me acerqué a darle la mano. ‘¿Qué hacés boludo?’, me dijo y le contesté: ‘Yo sé perder’. Como entrenador, capo. Me hubiese gustado verlo en la selección, creo que merecía esa oportunidad”.

Mientras tanto, Roberto Mosquera se prepara para lo que resta del Torneo Clausura 2022 con Sporting Cristal y en la próxima fecha se medirán ante ADT en condición de locales. El equipo ‘cervecero’ es líder en ambos certámenes y apunta hacia el título nacional para esta temporada.





