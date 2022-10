Sporting Cristal no pudo ganar y cayó derrotado por 1-2 ante Atlético Grau en el Estadio Alberto Gallardo. Los dirigidos por Roberto Mosquera peligran su posición en el primer lugar y las oportunidades de clasificar a la final nacional de manera directa. El DT habló sobre lo sucedido y reflexionó también sobre lo que es perder tras 25 partidos invicto.

“Primero felicitar a Grau porque hicieron un gran partido. Es difícil volver a perder un partido aquí. En el transcurso del partido fallamos algunos goles. Cuando pasa el tiempo del partido, el jugador se da cuenta y se apresura (...) Dentro de tres días tenemos otro partido y toca prepararnos”, dijo en conferencia de prensa.

Sobre la serie de cambios que realizó al empezar el segundo tiempo, el estratega aseguró que no fue por un tema de disconformidad con lo visto en el campo de juego. Esta modificación se realizó para poder cambiar la forma de juego en el campo frente al rival.

“Al final se va a sentir o no, depende de cómo tomemos los partidos que vienen. Puede ser que no se tome en cuenta o sí. Vamos a tratar que no pase eso. Yotún está bien y Távara quedó un poco sentido. Me quedé conforme con el rendimiento de los que salieron. Buscábamos otro planteamiento. Se puede especular que fueron malos cambios”, aseguró el DT celeste.





La clave para levantarse de la derrota

Luego de 25 partidos invicto, Sporting Cristal volvió a perder en la Liga 1 y esta derrota podría generar ciertos problemas para el equipo celeste debido a que una victoria de Alianza Lima los bajará del primer lugar. Sin embargo, el técnico se mostró tranquilo por lo que resta del torneo.

“Cuando uno tiene 27 años dirigiendo, sabe exactamente lo que tiene que hacer en este momento. Mañana conversaremos. Siempre lo hacemos cuando ganamos o perdemos. Cada uno se hace cargo de sus responsabilidades. Lo primero es recuperar la tranquilidad. El primero que comienza a magnificar el momento es el entrenador. Hay mucha calma porque tenemos cómo salir de esto”, mencionó.





