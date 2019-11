Binacional goleó a Sporting Cristal en Juliaca y ratificó su condición de finalista y candidato para llevarse el título nacional. Roberto Mosquera afirmó que su equipo cumplió con su parte y ahora espera al ganador de los duelos entre Alianza Lima y los celestes para conocer a su rival de la gran final.

“Tratamos de no depender del rival, hoy demostramos que aprendimos la lección con Alianza Lima, hoy hicimos lo que teníamos que hacer. No es fácil armar un equipo con un plantel corto, hoy no estuvieron Pérez, Millán y Leudo, que son titulares”, dijo Roberto Mosquera tras la victoria ante los celestes, recordando el empate con los íntimos.

“Eso dice mucho de los que han estado afuera esperando su momento, porque le hemos puesto el mismo cariño, la misma entrega, la misma devoción, el mismo trabajo. No es que tenemos a los que no juegan por un costado, los tenemos trabajando y más y eso parece que da rédito porque ahora sin tres titulares dimos muestra que somos un colectivo importante”, añadió.

Roberto Mosquera agregó que ahora están tranquilos esperando lo que suceda ya que lo que pase entre Alianza Lima y Sporting Cristal no depende de ellos. "Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer y las circunstancias dirán los partidos que habrán. Vamos a esperar con mucha expectativa quién es nuestro próximo rival para dirimir el campeonato”, expresó.

Binacional de Juliaca, que clasificó directamente a la final por ganar el Torneo Apertura y por quedar entre los dos mejores del acumulado, esperará al ganador del Alianza Lima vs. Sporting Cristal para disputar la final el 8 y 15 de diciembre. Allí conoceremos al campeón nacional.

