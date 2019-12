Roberto Mosquera llegó a Deportivo Binacional a mediados del 2019 para pelear por la clasificación del equipo a la Copa Libertadores 2020. El resultado fue mucho mejor de lo esperado ya que el ‘Poderoso del Sur’ logró el campeonato del torneo peruano y, consecuentemente, también obtuvo un pase para la fase de grupos del torneo internacional.

Sin embargo, el entrenador y la dirigencia del ‘Poderoso del Sur’ no lograron ponerse de acuerdo y esta mañana el club emitió un comunicado en el que confirma que el DT no continuará al mando del equipo la siguiente temporada. En conversación con Depor, Mosquera agradeció a Binacional y dio su versión de lo sucedido.

“Lo que pasó está clarísimo en el comunicado, yo llegué a mi casa luego de no ponerme de acuerdo con el presidente, nos abrazamos y cada uno sigue su camino. Le agradezco al club y, como dice el comunicado, Binacional me agradece. No hay nada para la interpretación, ni para la mala fe. El comunicado lo saca Binacional, pero es lo que refleja”, sostuvo el director técnico.

Es preciso destacar que en las últimas horas apareció el nombre de Daniel Ahmed como la primera opción para dirigir a Binacional la próxima temporada, sin embargo, hasta el momento, aún no hay nada confirmado.

