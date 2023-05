Si bien en el último partido de Copa Libertadores, Sporting Cristal encontró un oxígeno frente a The Strongest -se impuso con gol de Jhilmar Lora-, la realidad es que la actualidad de los dirigidos por Tiago Nunes no es de las mejores; por ejemplo, en la Liga 1 no ganan desde marzo y por ahora marchan en el sexto lugar, con 19 puntos (empataron contra UTC, por la fecha 15 del Torneo Apertura). En medio de todo ese difícil panorama, la mayor cantidad de críticas del hincha celeste se centraron en Yoshimar Yotún. Por ello, Roberto Palacios -un histórico del club- salió al frente y lo respaldó.

“Me parecen muy injustas las críticas a Yoshimar Yotún, pues no es el único que juega, pero confío que ‘Yoshi’ va a levantar su nivel en los próximos partidos”, declaró para Radio Ovación. Con relación al presente del equipo, el ‘Chorri’ mencionó que “esperemos que el resultado ante The Strongest ayude para motivar a los muchachos con miras a lo que queda del año”.

Lamentablemente, en las últimas horas, Yoshimar Yotún vivió un altercado en las inmediaciones del aeropuerto Jorge Chávez (tras el 1-1 contra el ‘Gavilán’). Todo eso se generó, mientras el capitán de Sporting Cristal brindaba declaraciones a la prensa.

El altercado entre Yotún y un hincha de Sporting Cristal (Fuente: Best Cable)





La palabra de Tiago Nunes

Sporting Cristal logró un empate ante UTC en Cajamarca y, de esta manera, se aleja en la pelea por el Torneo Apertura (marcha en el sexto lugar, con 19 unidades). El equipo celeste pasa por un momento de irregularidad en la Liga 1, por lo que hay malestar en la interna. Respecto a lo sucedido, Tiago Nunes tomó la palabra en conferencia de prensa y habló sobre la actualidad de la institución bajopontina.

“Últimamente hay algunas fuerzas oscuras que no le permiten ganar a Cristal. Estoy orgulloso de mis jugadores, intentamos jugar durante todo el partido, hicimos dos goles y nos cobraron uno, pero con la confianza de que estamos en el camino correcto”, mencionó el estratega celeste.

El DT brasileño añadió que “estamos tranquilos en que hicimos un buen partido, dominamos casi todo el partido,; sufrimos los primeros 10 o 15 minutos para entender el partido, la cancha, la altura y principalmente para conocer las características del rival. UTC sabe sacar ventaja de este tipo de partidos”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR