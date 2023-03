Deportivo Municipal no pasa la mejor situación a nivel interno y los más perjudicados son los jugadores del plantel, quienes no han recibido el pago completo del mes de enero. Luego de hacerse pública la situación, hubo una amenaza de no presentarse en el partido ante Unión Comercio. Sin embargo, decidieron jugar y consiguieron una victoria en la Liga 1.

Enterado de la situación y el maltrato a los futbolistas, Roberto Silva se pronunció en nombre de la Agremiación. Para el presidente de la entidad, esto afecta directamente y se tienen que dar soluciones inmediatas para que no haya mayores daños.

“Nos preocupa esta situación porque la gente necesita de su remuneración para poder vivir y en este caso son 2 meses sin que puedan llevar un sol a la casa. Queremos creer que el conflicto interno de Municipal se va a solucionar pronto. Siempre tenemos la esperanza de que las cosas funcionen como deberían”, indicó para Ovación.

"Me parece bien que los jugadores hayan tomado la decisión de pronunciarse y que reclamen lo que les corresponde. Si esto sigue así, podrían pedir su carta de libertad, pero no hemos hablado de eso porque no está en mente de ellos, pero legalmente podrían hacerlo", finalizó.





Futbolistas se pronunciaron por falta de pagos

Deportivo Municipal venció 2-0 a Comercio por la Liga 1, pero los jugadores no fueron esquivos a la situación que viven de manera interna y se pronunciaron en la conferencia sobre las deudas que tiene la institución. Además, pidieron pagar el seguro que está próximo a vencerse.

“Queremos informar a los socios, hinchas y opinión pública, la situación que estamos viviendo como club: Como hemos manifestado en la semana, a través de un comunicado, nos están adeudando el 60%: de enero, todo febrero y ya en esta semana se vence el mes de marzo”.

“El día viernes se presentó parte de la comisión del club al plantel, para informarnos que a partir de ese día ellos asumían el control del club. Tenían para pagarnos solo el mes de febrero sin dar especificaciones de cómo sería el pendiente de enero y el próximo de marzo. Como plantel los hemos escuchado manteniendo una postura de protesta de no concentrar, pero sí presentarnos a jugar por respeto al club, a los hinchas y a nuestra profesión”, agregó como parte del comunicado.

Jugadores de Municipal protestan por falta de pagos. (VIDEO: GOLPERU)





