Llegó en 2023 y fue campeón. Renovó en 2024 y fue bicampeón. En 2025, Rodrigo Ureña espera seguir esa racha y firmar el ansiado tricampeonato con Universitario de Deportes, pero esa chance se podría truncar a raíz de una interesante oferta del extranjero. El periodista Enrique Vega, de A Presión, reveló el equipo interesado en el ‘Pitbull’: “Como pude conocer, la institución interesada en contar con el jugador de Universitario de Deportes sería Belgrano de Córdoba. El Pirata considera que la cifra de la cláusula de salida del chileno es accesible. Veremos.”

El ‘Pitbull’ tiene una cláusula de rescisión, que sería de aproximadamente 600 mil dólares, en caso haya una oferta de otro país, por lo que Universitario debe cruzar los dedos y esperar que dicho equipo interesado no ejecute esa opción. Recordemos que, a falta de la llegada del ecuatoriano José Carabalí, el plantel de Universitario se encontraba cerrado, pero una posible salida de Ureña -obviamente- cambiaría los planes.

El rumor de un interés de Fluminense de Brasil por Rodrigo Ureña se diluyó en las últimas horas, cuando el periodista brasileño Marcello Neves reveló, también en su cuenta de ‘X’, que Mano Menezes, técnico del ‘Flu’, reveló que estaban en búsqueda de otro mediocampista que no es Ureña para reforzar a su plantel.

Luego de un buen paso por Deportes Tolima de Colombia en 2022, Ureña llegó a Universitario en 2023 y fue una de las figuras del equipo campeón: en total completó 34 partidos, anotó un gol y dio dos asistencias. El año pasado, el volante chileno fue aquejado por una lesión que lo alejó buen tiempo de las canchas. No pudo mantener el nivel del 2023, pero igual fue importante en la obtención del bicampeonato. Sus cifras finales fueron 21 partidos, un gol y una asistencia.

Rodrigo Ureña suma dos títulos en Universitario. (Foto: Universitario)

¿Y en Chile?

La destacada temporada de Rodrigo Ureña no solo ha sido valorada en Perú. Según el propio jugador, clubes importantes de su país natal ya se han acercado para mostrar interés en sus servicios. En una entrevista previa, Ureña comentó que, durante el último mercado, equipos de renombre en el fútbol chileno lo buscaron y que esto podría repetirse a fin de año, dado su desempeño en tienda crema.

“Me han hablado, me hablan los equipos grandes, ahora también me han buscado en diciembre, lo hicieron equipos grandes que no te puedo decir. Pero me están hablando equipos en los cuales jugué y marqué una historia”, declaró el volante a Radio ADN.

La trayectoria de Ureña en la liga chilena es amplia y variada. Antes de llegar al fútbol colombiano y luego al peruano, el jugador de 31 años dejó huella en clubes como Unión Española, Universidad de Chile y Palestino, además de otros equipos como Cobresal, Deportes Temuco y Deportes Antofagasta.

TE PUEDE INTERESAR