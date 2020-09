Rodrigo Vilca podría ser el próximo futbolista peruano en pegar el salto del fútbol del Viejo Continente. La semana surgió la información de que Newcastle United sería el club que estaría interesado en comprar el pase del mediocampista de Deportivo Municipal.

Depor tomó contacto con Lee Ryder, periodista que cubre al club de las ‘Urracas’ para The Chronicle’s, quien explicó las razones por la cuales el jugador de 21 años todavía no ha podido estampar su firma con el ex equipo de Nolberto Solano.

“La negociación se detuvo porque no hay una tarifa pactada entre ambos clubes. En este caso, yo creo que Newcastle no va a ofrecer ningún euro más, dirán tómalo o déjalo. Supongo que podría haber una venta futura si el jugador tiene éxito”, indicó.

Según Daily Mail, la propuesta de Newcastle bordea los 280 mil euros. Asimismo, el futbolista sería cedido a préstamo para que pueda ganar rodaje en esta nueva experiencia fuera de nuestras fronteras.

Cabe indicar que la fecha límite para que pueda cerrar la transferencia es el 5 de octubre, día establecido en el calendario para el cierre de pases en el mercado europeo.

Vilca formó parte de la primera convocatoria de Ricardo Gareca este año. El futbolista de 21 años fue una de las gratas apariciones en La Liga 1 2019, llegando a disputar 13 partidos y anotando un gol. Al inicio del presente campeonato mantuvo ese nivel y hasta en su momento se habló de un supuesto interés de Alianza Lima.

