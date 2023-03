El pasado 13 de noviembre del 2022, Ayacucho FC cayó 2-1 ante Unión Comercio, resultado que no le bastó y con el que descendió a la Liga 2. No obstante, si bien los ‘Zorros’ no pudieron conservar la categoría, la directiva del club se mantiene firme en su postura. Y es que a pesar de que la Liga 1 2023 ya se encuentra en curso, consideran que ellos deberían disputarla, señalando que apelaron la resolución N° 27 que le dio el Tribunal de Licencias de la FPF a Sport Boys, la cual le da la posibilidad al conjunto ‘rosado’ para jugar sin problemas en esta campaña. Ante ello, Rolando Bellido, presidente del conjunto ayacuchano, mostró su malestar.

“Quiero hacer llegar el descontento de toda la afición ayacuchana porque la FPF viene desvirtuando todo lo relacionado con la Liga 1 Betsson 2022. Hemos recibido la resolución del tribunal de licencias con lo que confirma que la tabla se debe modificar y nosotros con 27 puntos tomar la posición número 16 y Sport Boys quedarse con 24 unidades”, mencionó Bellido en una entrevista con Radio Ovación.

Consultado sobre el proceso de apelación, el mandamás de Ayacucho FC señaló su malestar con la FPF y reveló que esta misma “dejó en stand by” las acciones que estableció el tribunal de licencias. Por este motivo, dejaron “abierta cualquier posibilidad y esto deja mucho que desear, ya que con los órganos competentes han debido poner todo en orden”.

Eso sí, Rolando Bellido confirmó que, en caso no reciban una respuesta por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), recurrirán al TAS. “No tenemos respuesta oficial a las solicitudes que le hacemos, vamos a insistir y queremos hacer prevalecer nuestros derechos a nivel del TAS”, concluyó.

Ayacucho FC cuenta con la Licencia A

Días después de perder la categoría, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió una resolución que causó mucha sorpresa en el plano local. Sin embargo, más allá de que el máximo rector del fútbol peruano le otorgó la licencia A a la Universidad San Martín y Ayacucho FC, ambos equipos participarán en la Liga 2 para el 2023.

Pero ¿por qué un club de Liga 2 recibe Licencia A? Si alguna institución que participará en la segunda división tiene Licencia A es porque decidió positivamente someterse al cumplimiento de los máximos requisitos y/o decide mantener la máxima licencia. No obstante, contar con una Licencia A no los hace parte de la Liga 1. En ese sentido, el ente deportivo acreditó a las dos escuadras para disputar el “Campeonato 2023 organizado por la FPF y competiciones organizadas por Conmebol, conforme a lo establecido en el reglamento de licencias”.

Del mismo modo, tantos los ‘Santos’ como los ‘Zorros’ planean acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para presentar un reclamo contra Sport Boys, puesto que consideran que el conjunto ‘rosado’ no cumplió con las reglas del campeonato y deberían ser sancionados severamente.





