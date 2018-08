Su voz, poco a poco, está dejando de pasar desapercibida. A Rosa Muñoz no le falta pasión, emoción o conocimientos. Tampoco tiene un tono de voz más débil o poca preparación. Con solo 20 años, ya narró los partidos de la Selección Peruana en el Mundial para la app de Latina y ahora grita los goles de la Copa Perú Femenina 2018.



¿Cómo nace tu afición por la narración?

Inicialmente lo hacía por juego. Me sentaba a ver partidos con mi papá y empezaba a repetir lo que decían los narradores. Fue cuando estaba estudiando que supe que quería llevarlo a algo profesional. A pesar de que solo habían hombres haciendo esto en Perú, quise dar el paso. ¿Por qué no?

¿Cuál fue ese primer paso?

El que me descubrió fue mi profesor Miguel Portanova. En clase, nos pidió formar grupos para narrar y comentar partidos. Éramos dos chicas y tres chicos. Ninguno de ellos se animó y el profesor me lo ofreció. Lo asumí como un reto. Las primeras veces fueron complicadas, pero no lo dejé.

Narraste a Perú en el Mundial para la app de Latina...

Gané el casting y la experiencia fue muy buena. Lo mejor fue narrar el partido ante Australia. Era la despedida y sentía que tenía que ser más emotivo. Debo admitir que tenía miedo de no poder gritar un gol de Perú, pero cuando llegó el gol de Carrillo todo fluyó, me olvidé de lo que había practicado y lo celebré incluso como un hincha más. Fue increíble. Lo grite lo más largo que pude.

¿Cómo fue narrar 20 goles en el debut de la 'U' en la Copa Perú Femenina?

Cuando me lo preguntan digo que conforme van pasando los goles ya no es algo tan sorprendente. Ya no es necesario forzar y hacer el grito de gol gigante. Igual tenía al lado tres botellas de agua (risas).

¿Cómo te preparas antes narrar un partido?

Yo tengo la costumbre hacer con mi propia mano mis dibujitos y ahí me entiendo. Para mí es complicado asociar números con apellidos, sobre todo porque recién empiezo. Por ejemplo, en la Copa Perú Femenina todo es nuevo. No conozco a las jugadoras ni a las equipos. Cuesta, pero conforme van pasando los minutos, te familiarizas.

No parece fácil...

Muchos creen que para narrar solo tienes que conocer de fútbol, jugadores y estadísticas, pero no. Todo influye al momento de narrar. Trabajar la fluidez, ser espontáneo y creativo, poder coger detalles del campo y narrar con simpatía y trasmitiendo emociones. Soy bastante crítica y me escucho para mejorar.

¿Tienes referentes?

Me gusta mucho el Bambino Pons y su costumbre de cantar los goles. Por ejemplo, si Cristiano Ronaldo anotaba un gol, él le dedicaba una canción chiquita. Creativo al cien por ciento. Es bueno tener referentes, sin embargo, no es bueno copiar.

¿Tienes ya alguna frase o palabrita que te diferencie?

Siempre me lo preguntan. Yo siento que estoy en el camino de descubrirme. Un estilo marcado se da con el tiempo. Me gusta bastante jugar y agregarle chispa, no hacer algo tan serio.

¿Por qué crees que no hay más mujeres narrando en Perú?

Por miedo. Imagino que hay más chicas que les gusta narrar, pero tiene temor a que les digan que no sirven para esto, como a mí me lo han dicho miles de veces. He leído muchos comentarios que dicen que cómo una mujer va narrar un deporte de hombres. Me han mandado a cocinar y lavar, al spa y al gimnasio, pero aquí estoy.

Entonces, ¿falta de atrevimiento?

Sí, pero también hay que ser sinceros, no hay mucho espacio para narradoras. Eso sí, ahora la mujer tiene ese ímpetu de salir a hacerle la competencia a los hombres en lo que sea. Eso es genial. Ahora en el fútbol vemos más periodistas, reporteras, pero el tema de la narración todavía es más complicado.

¿A dónde te gustaría llegar?

Me gustaría alcanzarlo todo en Perú. Ser reconocida y que los aficionados al fútbol se puedan sentir orgullosos de tener a una mujer que narre fútbol. También quisiera servir de ejemplo a otras mujeres, para que se atrevan a hacer cosas por las que quizás serán criticadas, pero que finalmente las hace felices.

¿Cuál sería tu partido soñado?

Sería un sueño narrar a Perú en una final. Es bastante ambicioso, pero tengo la esperanza. Si en todo caso no se da, lo ideal sería narrar la clasificación a un mundial.