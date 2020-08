Salió con todo. Salomón Libman, arquero de UTC, fue el invitado en ‘Full Deporte con Depor’ y fue enfático en afirmar que si algún futbolista sale positivo, la sanción debe ir hacia ellos y no el club. El exseleccionado nacional está a la espera de los resultados de las pruebas para saber si jugarán este fin de semana. Eso sí, su equipo ha llegado a Lima con varias bajas.

“Suena repetitivo y cansa la verdad, pero hemos tenido varias charlas con Agremiados y de los mismos clubes, siempre están aconsejándonos. Son ya cinco o seis de estas. El que no cumple el protocolo, debe estar fuera del sistema porque puede contagiar y hacer que el fútbol no vuelva. Ahorita no es el momento de hacer algunas cosas. Ya habrá tiempo para hacer cosas. La sanción debe ser al jugadror, están jugando con la salud del compañero”, dijo el golero.

Salomón Libman revelo cómo está la situación de UTC. “Hay tres compañeros positivos y ellos se quedaron en Cajamarca. Esta semana les van a hacer la molecular. En nuestro club los protocolos son correcto, lo que hemos fallado son los futbolistas. Vamos a llegar bien físicamente, pero no al 100% de ritmo por falta de amistosos”, declaró.

“Es un ejemplo lo de Sporting Cristal con Sandoval. Con respecto a Binacional, no soy quien para juzgar, pero espero quede como experiencia. A todos se nos provoca ir por un ceviche, pero no es el momento. Somos los primeros que hemos querido que el fútbol vuelva. Nos pueden dar un montón de papeles o documentos, pero si no lo cumplimos, el sistema se cae”, agregó el exAlianza Lima.

Finalmente, Libman dio su opinión de la situación. “Uno se puede contagiar entrenando. Diariamente estamos expuestos. Si Dios no quiera y uno se contagia, es porque el entrenamiento es así, de casualidad o incumplimiento. Vamos a prenderle ‘velitas’ a las pruebas que nos tomaron hoy para llegar con la mayoría del plantel completo. Cada vez que uno se hace la prueba, uno está rezando para dar negativo”, culminó.

