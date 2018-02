Salomón Libman no se guardó nada y habló sobre el enfrentamiento con Víctor Rossel

Salomón Libman y Víctor Rossel arrastran un problema de años atrás. Cuando ambos eran jugadores de César Vallejo. Pero el arquero y el delantero todavía no zanjan sus diferencias. Por eso, el ‘Pituquito’ no dudó en gritar en la cara de ‘Yuyo’ el gol que marcó a favor de Ayacucho en el choque ante Sport Rosario.

Definitivamente, la actitud de Rossel (celebró de manera obscena) no fue la mejor. Salió expulsado correctamente. Mientras que Libman fue más profesional y le restó, en ese momento, importancia a una actitud antideportiva. Pero ‘Yuyo’, con la cabeza más fría, no se guardó nada.

“Realmente uno sabe qué pensar cuando se dan este tipo actitudes en el fútbol. No es la primera vez que lo hace [celebración obscena], lo hizo con otros colegas como Diego Penny. Nunca me he peleado con él. Le he podido haber dicho cosas, pero cada uno decide si hace caso. En la cancha nadie se pelea”, dijo Libman en RPP Noticias.

En ese sentido, el portero de Sport Rosario se limpió de toda culpa y aseguró que nada tuvo que ver con el supuesto frustrado pase de Rossel a club de Huaraz.

“Él me escribe de la nada, yo en Sport Rosario no decido y tengo el WhatsApp grabado, no tengo motivos para mentir. Me pidió disculpas por lo que sucedió en Vallejo y ya pasó, pero obviamente las heridas no están cerradas. Felizmente la gente sabe quién es Salomón Libman y quién es Víctor Rossel”, concluyó.

