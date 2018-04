Aké Loba nació en 1927 y es uno de los escritores más famosos de Costa de Marfil. No, no se trata del jugador de la San Martín , pero le está haciendo honor a su homónimo pues aquí, en Perú, ya es una de las figuras del torneo.



Con seis ‘pepas’, es el más efectivo de su equipo. Es más, ha anotado el 35% de todos los tantos de la San Martín (17 en el año). Nada mal, considerando que llegó a nuestro país hace solo cuatro meses. Pura clase.



Conoce un poco más de él en esta divertida entrevista ping-pong:

¿Pescados o parrilla?

Cebiche siempre. Lo mejor para el sol.



¿Mamitis o papitis?

Mi mamá.



¿El más 'pepa' de la San Martín?

Junior Huerta tiene lo suyo.



¿Y el 'chancado'?

Yo pues (risas).



Aké Loba Aké Loba. (Francisco Neyra)

¿Una cita ideal?

Cine o teatro.



¿Rubias o morenas?

Todas.



¿Números o letras?

El recreo.



¿Un apodo?

The Killer (El aseseino).



¿El animal más raro que has comido?

Gato (risas). Siempre me molestan co eso, pero solo lo he hecho una vez, en Costa de Marfil.



¿Mayor logro?

Estar en el once ideal en mi debut en Costa de Marfil.



¿Messi o Cristiano?

Cristiano siempre.



¿Guerrero o Farfán?

Guerrero.



¿Perú o Costa de Marfil?

Mi casa siempre gana.



¿Perú e el Mundial?

Llega a la final con España.



¿Y quién gana?

Lo siento, pero España.