Jairo Concha fue una de las gratas apariciones del Descentralizado 2018. Varios clubes tienen en agenda al volante de San Martín de 19 años. Por ese motivo, una imagen en su cuenta de Instagram causó la alarma entre los hinchas.



En la postal, se aprecia al volante en la firma de un contrato, del cual no hay detalles. Por el rostro de felicidad del jugador de la Selección Peruana Sub 20 , parece ser una decisión importante en su carrera.

Depor se comunicó con el gerente deportivo de la San Martín, Álvaro Barco , quien descartó que el habilidoso mediocampista haya sido traspasado a otro club. "No hemos recibido ninguna oferta concreta", indicó.

"Probablemente esa foto sea de la firma con alguna marca deportiva. Al club no ha llegado nada. Nuestra intención es venderlo después del Sudamericano Sub 20. Si no sale nada, se quedará con nosotros", apuntó.

Mientras tanto, Jairo Concha continúa su preparación con la Sub 20 para el campeonato que se realizará en Chile el próximo año. El certamen le servirá de vitrina para mostrar sus cualidades con el balón a nivel internacional.

