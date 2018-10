San Martín vs. Binacional se enfrentan en el Estadio Alberto Gallardo en duelo válido por la fecha 7 del Torneo Clausura (Gol Perú/1:15pm.). El local viene de caer por 2-1 de visita en Huancayo y buscará levantarse, mientras que la visita pudo sumar de a tres en casa frente a Cantolao.

San Martín no resigna, aún, su deseo de luchar por el campeonato a fin de año, pero su presente no indica eso necesariamente. El equipo de Carlos Bustos no gana hace tres partidos y cayó en sus últimos dos encuentros. Sus ocho puntos en la tabla piden, sí o sí, un triunfo en casa contra Binacional.

En el Alberto Gallardo es donde San Martín ha hecho sus mejores presentaciones. Los números hablan por si solos: han sido cuatro triunfos en los últimos cinco partidos que el equipo 'santo' disputó ahí.

A Binacional no le ha ido mal este año jugando de visitante, los dirigidos por Luis Flores han conseguido cuatro victorias fuera de Arequipa y Moquegua (ciudades donde han jugado como locales), y llegan a Lima para dar la sorpresa.

La única vez en que el 'Bi' y 'albos' chocaron fue en el Apertura de este año. ¿El resultado? Fue un 2-0 a favor de los arequipeños en el Estadio 25 de Noviembre. Ahora, Binacional quiere su segunda victoria 'al hilo' frente a San Martín.