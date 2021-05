San Martín dejó la sede de la Universidad para dirigirse rumbo al estadio Monumental, escenario en el que tendrá que verse las caras con Municipal en uno de los duelos más importantes de su historia en los últimos años, ya que podría catapultarlo a final de la Primera Fase de la Liga 1.

Antes de subirse al bus que los trasladaría al coloso de Ate, se dieron un tiempo para saludar a las decenas de hinchas que se acercaron hasta la sede de Santa Anita para expresarle el apoyo incondicional y sus mejores deseos para lo que será este vital compromiso ante los de la comuna.

El plantel entero, junto al comando técnico de San Martín, agradeció el aliento de sus fanáticos, quienes no podrán asistir al estadio debido a los protocolos santuarios establecidos para evitar cualquier riesgo de contagio de COVID-19 entre los protagonistas.

San Martín vs. Municipal: la previa

San Martín y Municipal tendrán la atención de los dos grupos del certamen. ¿La razón? Los dirigidos por César Payovich se juegan el pase a la final de la Fase 1: en el grupo A tienen la principal opción. Marchan líderes y los clubes que están a la expectativa son Cienciano, Ayacucho FC y Universitario de Deportes. Ahora, desde la llave B, Sporting Cristal estará atento a lo que pase en Ate.

“Ahora nos toca enfrentar a Municipal, que es un equipo complicado, que juega bien al fútbol y tiene jugadores de buen nombre. Tenemos que seguir trabajando en la misma línea, con perfil bajo y con los pies sobre la tierra”, mencionó Martín Pérez Guedes en la previa del compromiso.

No fue lo único que sostuvo el volante argentino: “Hemos hecho un esfuerzo muy grande, no ha sido fácil, todos los partidos han sido duros, pero todavía no hemos logrado nada”. Ojo, hasta el momento la Universidad San Martín lleva cuatro triunfos consecutivos: derrotaron a Melgar, Cantolao, UTC y Cienciano.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.