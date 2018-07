San Martín vs. Sport Rosario se enfrentan este martes en el 'Alberto Gallardo' en el inicio de la fecha 8 del torneo Apertura. Los 'santos' esperan sumar su primer triunfo y el 'Canalla de los Andes' quiere trepar al primer lugar.

El Apertura es una pesadilla para San Martín . Los ‘santos’ todavía no ganan (seis empates y una derrota) y este martes ante Sport Rosario quieren cambiar la historia.



"En todo el año hemos perdido 4 partidos y en 3 hemos tenido un hombre menos. El equipo con un jugador menos ya no podía generar lo que habíamos planificado. Hemos perdido profundidad, que es algo que te acerca a conseguir el triunfo", explicó Carlos Bustos.

Sport Rosario es la otra cara de la moneda. Los huaracinos pelean en los primeros puestos, pese a que hace poco se le fueron seis jugadores. Hoy tienen 14 puntos (la ADFP aún no hace oficial que perderán 4) y si ganan superarán a Alianza y serán líderes, momentáneamente.



Posibles Alineaciones

San Martín: P. Ynamine; S. Salas, A. Aboubacar, C. Huerto, D. Zurek; J. Pretel, J. Guivin, J. Concha; J. Chavez, G. Correa y A. Loba.



Sport Rosario: J. Barbieri, R. Andía, C. Beltrán, E. Rossi, F. Jasaui, P. Goyoneche, A. Gonzales, R. Carrasco, C. Uribe, C. Olascuaga y A. Murialdo.