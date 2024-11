Cuando Santiago González llegó a Sporting Cristal, pocos sabían quién era. Proveniente del Deportivo Maipú, un equipo de la Segunda División de Argentina, el extremo no era un nombre conocido para la hinchada rimense. Sin embargo, en poco tiempo y con cada partido, se fue ganando el corazón de los celestes a punta de goles y asistencias. El ‘Mágico’, con su rendimiento en el campo, no solo cautivó a los hinchas, sino que también lo consolidó como una de las figuras más destacadas de la temporada 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. En sociedad con Martín Cauteruccio, ‘Speedy’ no solo contribuyó a la clasificación a la Copa Libertadores 2025, sino que también impulsó al equipo a pelear por el campeonato hasta el final.

Hoy, a pesar del cariño y la influencia que ha dejado en el Rímac, todo indica que el ‘Mágico’ González podría estar jugando sus últimos días con la camiseta celeste, ya que Belgrano está a un paso de sumarlo a sus filas para la próxima temporada. Según información del medio argentino Hablemos de Belgrano, el club cordobés ya ha establecido contacto con el representante del jugador y las negociaciones están muy avanzadas.

Las estadísticas de Santiago González en la Liga 1 2024 son dignas de destacar y explican por qué Belgrano ha puesto sus ojos en él. En 34 partidos, el ‘Mágico’ anotó 14 goles y registró 23 asistencias, es decir, generó una jugada de gol cada 80 minutos, una cifra impactante para un jugador de sus características.

Además, el ‘Santi’ completó 49 regates, creó 19 ocasiones claras y realizó 83 pases clave, con una precisión del 77% en sus entregas. Estos números reflejan no solo su capacidad para desequilibrar a las defensas rivales, sino también su visión y precisión para asistir a sus compañeros, una habilidad que pocos jugadores en la liga poseen.

Ya enterados de la posible salida de Santiago González, se conoció en los últimos días que Sporting Cristal está en negociaciones para fichar a Misael Sosa, delantero de 22 años del Deportivo Maipú, quien ha tenido una destacada temporada en la Primera Nacional de Argentina. En 34 partidos jugados, ha anotado 11 goles y brindado tres asistencias, con un promedio de 81 minutos por encuentro y más de 2.700 minutos disputados en el torneo.

Sosa es un atacante de 1.70 metros, reconocido por su velocidad, regate y capacidad para definir frente al arco rival. Además, tiene un buen disparo de media distancia, habiendo anotado nueve de sus goles con jugadas de campo, uno de tiro libre y otro de penal. Su versatilidad le permite jugar como enganche o extremo derecho, siendo especialmente desequilibrante cuando actúa como extremo.





Luego de la victoria de Sporting Cristal el último domingo por 3-0 ante Comerciantes Unidos, el delantero uruguayo se refirió a la posibilidad de que el ‘Santi’ no continúe para el próximo años, teniendo en cuenta que cuenta con ofertas de otros equipos como Belgrano de Córdoba.

“Todavía nada está dicho, pero todos sabemos del potencia que tiene ‘Santi’. Era obvio que en este mercado lo iban a buscar. Después se evaluará qué es lo mejor para él. Estamos agradecidos por el gran año que ha tenido, principalmente yo porque me asistió muchísimo”, contó a L1 MAX.

