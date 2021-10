Todo el Callao en particular y algunas parte del Perú en general se paralizaron en el tercer minuto de compensación de los seis que dio el árbitro, cuando Joao Villamarín centró al segundo palo y el balón encontró a Sebastián Penco. La siguiente imagen es conocida por todos: la ‘Motoneta’ metió en frentazo y le dio un empate importantísimo al Sport Boys, que sueña con clasificar a un torneo internacional tras 20 largos años. Depor, como no podía ser de otra manera, se comunicó con la figura, el ‘che’ Penco, para que nos cuente su gol, el sueño de llegar a la ‘Suda’ y del rival de la última fecha, Sporting Cristal.

¿Cómo amanece uno al día siguiente, luego de anotar el gol del que podría ser el de la clasificación a la Copa Sudamericana?

Muy contento, feliz, creo que es un gol decisivo que a veces me ha tocado marcar goles donde en cada club que je jugado, así que ojalá que este gol sirva para que nos meta en la Copa que tanto la gente quiere.

¿Por qué crees que al equipo le costó ganar el partido?

Son partidos bisagras. Sabíamos que era un partido decisivo, y que ellos iban a salir con todo. Nos hicieron un gol muy temprano, y quizás a veces por la desesperación, ellos encontraban espacios y después se pusieron 2-0. Por suerte, antes de terminar el primer tiempo, pudimos convertir para que el partido quede abierto y después el partido estuvo para cualquiera. Al último estuvimos para perderlo y en la contra le hicimos el empate.

¿El grupo sigue muy ilusionado por poder conseguir ese cupo?

Sí, con muchas ganas, de terminar el último partido de la mejor manera, para que nos permita entrar en la Copa. Ese es el sueño que tenemos todos y el objetivo que nos planteamos a principio de año.

¿Qué Cristal no se juegue nada en la última fecha influirá en algo?

Esperemos que no. Sabemos que es un gran rival, tanto como grupo, que lo vienen afianzando desde hace mucho tiempo, entonces hay que tener cuidado, va a ser un rival muy peligroso, donde nos jugamos nuestra última ficha nosotros para poder clasificar.

¿Te genera algo ser suplente?

Yo venía de cuidarme de un desgarro de 19 días, entonces no podía jugar todo el partido. Después si el técnico opta por poner a otro jugador es otra cosa, pero estoy tranquilo porque la idea era jugar 25 o 30 minutos y al final me tocó jugar 45. Esperemos el próximo partido ya pueda contar conmigo para jugar los 90′.

¿Cómo consideras que ha sido tu año?

Regular. Me ha tocado no jugar unos partidos del Torneo Apertura por una lesión (desgarro) y después me fui afianzando. Después por expulsión me perdí el partido contra Alianza. Fueron cinco goles que hice y lo más importante es que sirva este último para poder entrar a la Copa.

¿Será más meritorio que Boys consiga su pase a la Copa Sudamericana, en especial por todo lo que pasaron este año?

Sí, fue un año complicado. El grupo siempre se hizo fuerte, nunca se rompió, y creo que eso es un plus que nos ha permitido llegar a la última fecha con chances de poder clasificar.

¿Te quisieras quedar el próximo año?

Terminando el torneo, se me acaba el contrato. Nadie del club habló conmigo, así que a la espera de ver quién llame y escuchar a todos los equipos, por respeto, y ver qué es lo mejor para mi carrera.

¿Pero te gustaría quedarte para disputar esa posible Copa Sudamericana el próximo año?

Si, claro, obviamente me gustaría, yo llevo dos años acá en Boys, estoy cómodo, pero esto es fútbol y podría pasar cualquier cosa. Ya no depende de mí.

¿Qué le dirías al hincha?

Agradecerles porque siempre estuvieron con nosotros apoyando, van todos los fines de semana al hotel. Que sigan confiando una semana más que vamos a dejar la vida por dejar al Boys en una copa internacional.





