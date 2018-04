Segunda División: mira la programación completa de la fecha 2 del torneo de ascenso.

El arranque de la Segunda División dejó sin aliento a más de uno. Y, este domingo, la fecha 2 promete continuar con la misma intensidad. Son hasta tres los equipos que podrían sellar su ascenso a Primera el próximo año y en esta nota te mostramos la programación completa de la segunda fecha.



La jornada arrancará este sábado con el cotejo de Deportivo Coopsol vs. Sport Unión Huaral, en Cañete. El cuadro limeño viene de empatar con la Universidad César Vallejo (0-0) y buscará su primer triunfo en la competencia.

Segunda División: resultados y tabla de posiciones tras la primera fecha del torneo de ascenso



El resto de partidos, se jugará el día domingo. Seis choques que arrancará desde la una de la tarde. Deportivo Los Caimanes se medirá ante la Universidad César Vallejo a partir de la una de la tarde.

Hasta el momento, Deportivo Hualgayoc es el equipo que lidera la punta de la tabla. Ojo, que en este torneo no se le puede dar opción a nadie. El formato de la Segunda División cambió y este año, al término de las quince fechas, los siete primeros definirán el ascenso.



El primero pasa a semifinales y los otro seis formarán tres llaves para definir al campeón y nuevo inquilino del Descentralizado 2019. Es por tal razón que los quince equipos dejarán el alma en cada partido.

MIRA LA PROGRAMACIÓN COMPLETA

Sábado 14 de abril

​

Deportivo Coopsol vs. Unión Huaral

Estadio Roberto Yañez

Hora: 8:00 p.m.



Domingo 15 de abril

​

Deportivo Los Caimanes vs. Universidad César Vallejo

Estadio: Municipal de la Juventud

Hora: 1:00 p.m.



Sport Loreto vs. Alfredo Salinas

Estadio Municipal Luis Velásquez Salinas

Hora: 3:00 p.m.



Cienciano vs. Atlético Grau

Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Hora: 3:30 p.m.



Carlos Manucci vs. Juan Aurich

Estadio Mansiche de Trujillo

Hora: 3:30 p.m.



Cultural Santa Rosa vs Sport Victoria

Estadio Monumental de Condebamba

Hora: 3:30 p.m.



Willy Serrato vs. Deportivo Hualgayoc

Estadio Municipal de Pacasmayo

Hora: 3:45 p.m.



DESCANSA: Alianza Atlético de Sullana



ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

La palabra rusa del día gracias a la profesora Irina (Foto y video: Depor).

LEE TAMBIÉN