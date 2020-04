La temporada que se vive a nivel mundial ha paralizado por completo el fútbol, sin embargo, sus protagonistas no dejan de sorprendernos lanzando datos curiosos en cada entrevista que brindan. Es así como en conversación con Movistar Deportes, Alexander Callens confesó que le gustaría jugar en Alianza Lima.

“Si volviera al Perú, mi primera opción sería Sport Boys, pero también me gustaría jugar por el equipo al que siempre le he tenido simpatía, que es Alianza Lima. Es un club grande, incluso reconocido a nivel mundial”, aseguró el jugador de la Selección Peruana.

Cabe precisar que el zaguero peruano dejó Sport Boys en el 2011 para fichar por Real Sociedad de España donde permaneció por cuatro temporadas,luego pasó por el Numancia y posteriormente llegó al New York City de la MLS, donde se mantiene hasta el momento.

En la misma entrevista que brindó, el futbolista contó cómo es que se dio cuenta que se quería dedicar al fútbol profesional. “Mi barrio, San Judas Tadeo en el Callao, era picante y había que saber defenderse. Por eso practicábamos boxeo en el estadio Telmo Carbajo, pero cuando veía la cancha de fútbol me escapaba y prefería jugar. Ahí me di cuenta que lo mío era el fútbol”, aseguró.

Por otro lado, el jugador habló sobre lo que su entrenador le pide actualmente en el New York City. "Tratamos de jugar como el City del Pep Guardiola. Mi función era dársela a Pirlo. No importan si tenía marca, siempre a él. Pero, si estaba muy presionado, no me complicaba y la tiraba larga. Dependiendo del delantero, tenía que elegir el tipo de pase. Si era para Villa, tenía que sea a media altura”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO

Claudio Pizarro contó del día que vio a John Terry gastar una fortuna en un casino

Claudio Pizarro contó del día que vio a John Terry gastar una fortuna en un casino