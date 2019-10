Christian Ramos: "André Carrillo me quiere sacar del chat de la Selección, pero he pedido que no lo hagan"

Christian Ramos llegó a Universitario de Deportes al inicio del Torneo Clausura con el único objetivo de ganar minutos y volver a ser tomado en cuenta por Ricardo Gareca para regresar a la Selección Peruana.

En una entrevista con RPP, el defensa aseguró que todavía se es parte del chat de la 'bicolor' en Whatsapp; sin embargo, reveló, entre bromas, que André Carrillo quiere sacarlo.

"Aún sigo en el chat de la Selección Peruana, pero André Carrillo me quiere sacar. Le he pedido a Yoshimar Yotún, que es el administrador del grupo, que no lo hagan", confesó el futbolista.

El exjugador de la Selección Peruana contribuyó para consolidar la defensa de Universitario de Deprotes, que desde hace siete fechas no puede ser derribada por sus rivales y mantiene el arco en cero.

"Siempre trabajamos en la defensa primero para estar seguros y mantener el cero y después atacar. Que los de adelante estén tranquilos", sostuvo el jugador en la misma entrevista.

Es preciso señalar que el futbolista se encuentra temporalmente sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que se perderá el próximo enfrentamiento ante Cantolao.

Universitario y Cantolao se medirán este sábado a partir de las 8:00 p.m. en el estadio Monumental de Ate. El encuentro será transmitido por la señal de GOLPERU, pero a través de Depor.com podrás tener el minuto a minuto y todas las incidencias.

Liga 1: el resumen de la fecha 12 del Torneo Clausura. (América TV)

