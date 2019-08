El blooper de 'Chemo' del Solar en plena transmisión con FOX Sports

La convocatoria de Paolo Guerrero a la Selección Peruana para los amistosos FIFA de setiembre en Estados Unidos sigue siendo un tema polémico, sobre todo ahora que la Federación Peruana de Fútbol se ha pronunciado para confirmar que el 'Depredador' será llamado a como de lugar.

El tema se debatió durante la transmisión de FOX Sports Radio Perú, cada quien tuvo su punto de vista, pero en determinado momento, ' Chemo' del Solar cometió un blooper que desató risas en la mesa.

"Si le das permiso a un futbolista y luego a otro no; a lo mejor no te van a reclamar, pero en la interna sí van a decir 'este huev... si le da permiso y a mi no' disculpen la expresión", sostuvo el DT de César Vallejo.

Inmediatamente, los otros panelistas, entre risas, intentaron pasar por alto el comentario asegurando que 'así se expresan', 'ese es el léxico que se usa en los camerinos aquí en Perú'.



(Video: América TV)

