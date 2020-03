Sergio Peña recuerda el día de la clasificación al Mundial de Rusia 2018 como uno de los mejores de su vida. A pesar de que el club en el que milita actualmente se encuentra en Holanda, el jugador no deja de pensar en Perú y asegura que cada vez que es convocado siente que no quisiera que el momento termine nunca.

“Cada vez que estoy con la Selección, quisiera que no termine nunca ese momento. Sin duda, el día más feliz fue cuando clasificamos al Mundial. Todavía recuerdo mi partido debut con la 'bicolor’, fue en la Bombonera; ese día se me salió el hombro y no quería salir, incluso cada vez que corría trataba de colocarme el hombro, pero luego no pude más y tuve que ser reemplazado”, contó en una entrevista con la periodista Alexandra Horler.

En la misma entrevista, el futbolista aseguró que le gustaría regresar al fútbol peruano y jugar en Alianza Lima. “La verdad que quisiera seguir por muchos años más en el extranjero, pero sí quisiera volver algún día a Alianza, equipo que soy hincha”, sostuvo al respecto.

Coronavirus en Perú

El Ministerio de Salud informó, en el último informe emitido, que el número de infectados con coronavirus en territorio peruano ascendió a 852, de los cuales 639 se encuentran en Lima, 52 en Loreto, 21 en Piura, 19 en el Callao y 22 en Lambayeque, siendo las regiones antes mencionadas las más afectadas por la enfermedad.

VIDEO RECOMENDADO

La Liga 1 preguntó por la alineación de un club y así respondieron los cremas

La Liga 1 preguntó por la alineación de un club y así respondieron los cremas. (Captura)