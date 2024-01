Cesión de jugadores

El pasado diciembre, ‘Chemo’ habló por primera vez de la problemática que presenta de cara al Preolímpico sub-23 ya que, para dicha competencia, los clubes nacionales y extranjeros no están en la obligación de ceder a sus jugadores a entrenamientos, microciclos y al campeonato en sí mismo. En aquella oportunidad, el entrenador peruano indicó a la prensa: “El gran problema que me he encontrado hasta el día de hoy. El Preolímpico no es un torneo organizado por FIFA, el gran problema que tenemos es que los clubes no están obligados a prestar a sus jugadores. En todo este tiempo, he comenzado a tener contacto con los equipos, no solamente del Perú, sino también del extranjero, donde hay futbolistas sub-23 que pueden venir a integrar nuestra selección. Con algunos, he tenido buena recepción y otros directamente me han dicho que no prestan a sus jugadores y no están en la obligación de prestarlos”.

Luego, en aquella oportunidad, el estratega agregó: “Ahora mismo tengo 30 jugadores convocados, 17 de ellos son chicos sub-18 que han estado entrenando a lo largo del año conmigo y son los que en 2025 van a ir al Sudamericano Sub-20. Al ver esta situación y con la aprobación de Juan, Oblitas y Lozano, he tomado la decisión de que, en su gran mayoría, los jugadores que van a ir al Preolímpico son chicos que van a estar conmigo en el Sudamericano Sub-20″.

Tras este comentario, en la conferencia del último martes, ‘Chemo’ mencionó con nombre y apellido a los ocho jugadores que no han sido cedidos por sus clubes y que tenía en consideración: Piero Quispe (Pumas), Alfonso Barco (Defensor Sporting), Jesús Castillo (Gil Vicente), Joao Grimaldo (Sporting Cristal), Jostin Alarcón (Sporting Cristal), Catriel Cabellos (Alianza Lima), Matías Lazo (FBC Melgar) y Kenji Cabrera (FBC Melgar).

Debido a la reducción de posibilidades de jugadores sub-23 para disputar el Preolímpico por la negativa de dichos clubes, ‘Chemo’ reveló que el equipo que tendrá tiene hasta cuatro menores de edad y que algunos de ellos, incluso, podrían disputar el Preolímpico sub-23 del 2028: “Sí hay futbolistas que me cedieron, como Diego Romero de Universitario, Rafael Lutiger y Adrián Ascues de Sporting Cristal. El lado positivo de esta historia es que es una oportunidad para varios chicos que estuvieron trabajando desde el pasado mayo. Son chicos que crecieron un montón y que tienen la oportunidad de ir al Preolímpico. Dentro de la lista, la mitad del equipo son Sub-18 y tienen la oportunidad de jugar un Preolímpico con cuatro años menos, ellos en el 2028 también podrían jugar el Preolímpico. Hay cuatro que son menores de edad. Todos están comprometidos al máximo, respetan las reglas. Se portan como profesionales”.

Aumento de cupos de extranjero

En una conferencia del pasado diciembre, ‘Chemo’ del Solar indicó que, de confirmarse que el cupo de extranjero aumentaría de cinco a seis, no estaría de acuerdo con dicha decisión y, en sus declaraciones recientes y con la oficialización dada de dicha modificación, el estratega nacional se mantuvo en la postura de no estar de acuerdo y reveló que, pese a haberle pedido a Agustín Lozano (presidente de la FPF), a Juan Carlos Oblitas (Director de Fútbol de la FPF) y a los representantes de la Liga 1, esta decisión igual se tomó y afecta a su trabajo como formador de futbolistas juveniles que buscan la profesionalización al tener menos chances con la llegada de más extranjeros y otros nacionalizados.

“A mí no ha gustado que se aumente el número de extranjeros. Hablé con el presidente de la FPF y con el mismo Juan Carlos Oblitas sobre que los seis cupos de extranjeros me parecía un exceso. Pero yo no decido. Mi trabajo también es buscar que chicos jueguen en primera, que tengan más minutos y esto es un obstáculo más”, sostuvo Del Solar en conferencia de prensa.

Bajo la planificación de desarrollar y potenciar la sub-23 y otras categorías de la ‘blanquirroja’, lo más conveniente es que los futbolistas que jueguen en primera división lo hagan con regularidad y puedan llegar con más tiempo de recorrido. En este sentido, ‘Chemo’, como Jefe de Unidad Técnica de Menores no coincide con la decisión de la Liga 1 de ampliar el cupo de extranjero y, de alguna forma, reducir la oportunidad a menores de poder llegar al primer equipo o tener continuidad.

Separación de jugadores

Otro de los puntos de inconformidad que mostró ‘Chemo’ del Solar fue haber tenido que separar a jugadores por razones que no quiso expresar públicamente pero que, entrelíneas, confirmó que no se trataba de temas deportivos ni de gusto personal. Al ser consultado por la desconvocatoria de Fabrizio Roca, delantero de Sport Boys, ‘Chemo’ confirmó: “Públicamente jamás voy a cuestionar a un futbolista, lo único que puedo decir con respecto a Fabrizio es que es un muy buen chico, ha estado entrenando con nosotros un mes y medio. Yo le he dicho claramente a él cuáles han sido las razones por las que lo he desconvocado”.

En la misma línea, ‘Chemo’ mencionó a otros futbolistas que tampoco han sido convocados por los mismos motivos: “Lo tiene clarísimo, porque siempre he hablado directamente con cada uno de los chicos y todos los que han estado acá, y a todos los que he desconvocado les he dicho claramente por qué los he desconvocado”.

Fútbol de menores

Por otro lado, ya no en tanto a la primera división, sino al fútbol formativo, ‘Chemo’ también se ha referido con anterioridad a que, incluso en clubes de Lima, se ha topado con la ingrata sorpresa de que los futbolistas de divisiones menores no tienen las mejores condiciones. “Hemos detectado muchas limitaciones a la hora del trabajo. No tienen recursos, no hay canchas, entrenan 3 categorías en un campo, no tienen gimnasio y no pueden hacer trabajos de fuerza. Por ello, hemos invitado a los clubes para que vengan a la Federación y estamos evaluando a los chicos que los clubes consideran tienen mejores condiciones”, indicó el pasado mayo en conferencia de prensa como uno de los puntos de trabajo a mejorar.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR