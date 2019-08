Como Christian Cueva: los peruanos que no tuvieron fortuna en clubes del exterior [FOTOS]

Viajaron con ilusión a buscar la gloria en diversos equipos pero no tuvieron la fortuna de permanecer por mucho tiempo. Es la historia de varios futbolistas peruanos que hoy se repite en Christian Cueva. El volante llegó entre bombos y platillos al Santos de Brasil en febrero y en los próximos días podría ser vendido.

En la galería que acompaña esta nota te mostramos a algunos de esos jugadores que emigraron con las ansias de brillar y no se consolidaron en diversos clubes del mundo.

Uno de ellos fue Claudio Pizarro quien llegó a Chelsea de Inglaterra pedido por José Mourinho pero la salida del DT, al poco tiempo de su llegada, lo dejó sin chance de consolidarse con los 'Blues'.

También recordamos el paso de Reimond Manco por el PSV de Holanda. Lamentablemente el jugador no se adaptó y lo cedieron al Willem II holandés, luego volvió al ex equipo de Jefferson Farfán pero no logró consolidarse.

¡No te pierdas la galería que acompaña esta nota!

Mira el divertido ‘Ping-Pong’ de Adrián Balboa. (Video: Alianza Lima)

► Pasaron por los tres grandes del fútbol peruano y ahora juegan en la Liga 2 [FOTOS]



► ¿Dónde juegan los últimos fichajes internacionales de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal? [FOTOS]



► Luis Abram, entre los defensas sudamericanos mejor cotizados en el mercado de pases [FOTOS]



► Universitario de Deportes llegó a Chiclayo para el partido por octavos de final de la Copa Bicentenario [FOTOS]



► Así lucían sus internacionales de Alianza Lima, 'U' y Cristal en sus primeros años en el fútbol profesional [FOTOS]