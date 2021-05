El presente de Cienciano es el siguiente: derrotaron 5-2 a Mannucci, por la fecha 6 de la Liga 1. Con ese resultado alcanzaron 14 puntos, su sexto partido sin caer en la competición y, como si todo eso no fuera suficiente, el primer lugar del grupo A. Para Marcelo Grioni cada línea del campo tiene mérito, pero destacó la presencia de dos jugadores claves en el mediocampo: Abdiel Ayarza y Jordan Guivin. Sobre este último, señaló que tiene proyección en la selección peruana.

“Ayarza es un jugador muy valioso porque nos aporta en las dos áreas y eso lo hace un futbolista completo (el panameño anotó un doblete contra el conjunto trujillano). Igual sucede con Guivin, aunque no tiene tanto gol, pero al equipo se le facilitan las cosas cuando existen jugadores de ese nivel”, sostuvo el entrenador del ‘Papá' en diálogo con radio Ovación. Pero no fue lo único que dijo de Jordan...

Guivin, quien ya registra 376 minutos en lo que va del certamen, es observado desde Argentina. Así lo dejó en claro el DT de Cienciano: “Sé que han preguntado en el club por Guivin y a mí también directamente, y no tengo ninguna duda de que no solo puede jugar en el fútbol argentino sino también tiene proyección en la selección peruana. ¿Si puedo decir los equipos que me hicieron la consulta? No, porque venderíamos ilusiones; además, ustedes, seguramente, se van a enterar”.

Con relación al presente de su escuadra, esto es lo que manifestó el ‘profe’ Grioni. Ojo, este sábado se miden contra Universitario. “La clave del éxito de Cienciano es que se armó un buen plantel y considero que los jugadores se van sintiendo de la mejor manera y ante Mannucci lo demostraron”, expresó el estratega.

La voz que llegó desde Argentina

En la previa del encuentro entre Universitario vs. Defensa y Justicia, por la segunda fecha de la Copa Libertadores, el presidente del cuadro argentino, José Lemme, confesó en RPP que seguían de cerca a un jugador nacional: “Siempre los seguimos, hay buenos jugadores en Perú. Hasta ahora no hemos tenido a ninguno, pero también es un problema para nosotros por el tema del dólar. No puedo decir el nombre, pero estamos en tratativas con un jugador peruano”.

Depor informó en aquel momento que desde dicha institución sí se dio un contacto con el entorno del volante de Cienciano. Las conversaciones no continuaron pero el seguimiento está. Veremos qué otras puertas aparecen para el mediocampista del cuadro imperial.





