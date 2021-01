Paolo Guerrero siempre ha sido una pieza clave para la Selección Peruana, sin embargo, el ‘Depredador’ no pudo estar presente en el arranque de las Eliminatorias a Qatar 2022 con la bicolor; razón por la cual fue Gianluca Lapadula quien usó la camiseta con la dorsal número ‘9’ en los dos últimos partidos.

En una entrevista con RPP, el delantero de nacionalidad italiana y peruana, Gianluca Lapadula, contó que en estos años ha seguido la trayectoria de Paolo Guerrero y que espera tenerlo pronto como compañero en la bicolor.

“Paolo es un gran delantero. Nunca tuve la oportunidad de poder hablar con él, pero espero poder hacerlo pronto. Siempre me gustó su manera de jugar al fútbol. Siempre lo he seguido. También a Juan Vargas cuando jugaba en la Fiorentina, a Jefferson Farfán cuando estaba en el PSV, a Claudio Pizarro cuando estaba en el Bayern Munich. Me encantaba su manera de jugar en el aire y su definición”, señaló Lapadula.

En la misma línea, el atacante contó que no tendría problemas en cederle la camiseta ‘9′ a Guerrero. “Ese es su número. A mí no me interesa eso. Yo espero ayudar a una selección que está ya muy fuerte. Yo siempre he jugado con el ‘9’, también el ’10′. El ’13′ cuando era pequeño. No es importante. Puedo jugar con cualquier número y lo más importante es ganar”, confesó.

Cabe precisar que el jugador fue consultado por su hinchaje con respecto a equipos peruanos, a lo que respondió que no es fanático de ninguno; sin embargo, dejó en evidencia que conoce y está al tanto de los tres clubes más grandes en nuestro país.

“Mi familia no es hincha de ningún equipo. Sé del fútbol peruano que Sporting Cristal es el último campeón, que jugó la final contra Universitario de Deportes y que Alianza Lima descendió”, contó el futbolista durante la entrevista.

