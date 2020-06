Jeremías Bogado llegó a Perú en el 2017 como refuerzo para Comerciantes Unidos, la temporada pasada fichó por Deportivo Municipal, y continúa continua en el equipo ‘Edil'. El volante de nació en Paraguay, pero en algún momento aseguró que le gustaría tramitar su nacionalidad peruana, hoy ve esa opción mucho más concreta.

El futbolista de Deportivo Municipal conversó con Deporcast y señaló que espera obtener la nacionalidad peruana este año para no ocupar un cupo de extranjero y tener la oportunidad de vestir la ‘Bicolor’ en un futuro.

“Este año voy a iniciar los trámites para que mi nacionalización salga el próximo año y así no ocupar un cupo de extranjero y como todo jugador, llegar a la Selección paraguaya o peruana, donde me necesiten y me llamen”, señaló.

Por otro lado, el futbolista jugador también se refirió al regreso del fútbol en nuestro país y contó que en ‘Muni’ están analizando la posibilidad de concentrar un mes completo para evitar posibles contagios a sus familiares.

“Creo que va a costar mucho porque son prácticamente tres meses de para. El club lo que quiere hacer con nosotros es concentrar con un mes para no tener problemas. Nos ha programado las pruebas moleculares para mañana y si todo va bien la próxima semana arrancamos los entrenamientos y nos quedamos concentrados un mes” sostuvo al respecto.

Escucha la entrevista completa aquí

VIDEO RECOMENDADO

Ejercicios en casa: rutina de cardio para quemar grasa (sin máquinas)