Paolo Guerrero ha sabido ganarse el corazón de todos los peruanos debido a su entrega y compromiso cada vez que viste la camiseta de la Selección. Sin embargo, el tiempo no pasa en vano y en la FPF ya piensan en el momento en el que el ‘Depredador’ cuelgue los chimpunes.

En una entrevista con Movistar Deportes, el gerente deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, señaló que por el momento no existe alguien con las características del delantero del Inter de Porto Alegre, que pueda reemplazarlo fácilmente en la Selección. “No hay un reemplazante de Paolo Guerrero”, señaló.

Por otro lado, el dirigente de la FPF también se refirió a la situación de ‘Aladino', que hace algunos meses se quedó sin equipo ya que en Pachuca de México, no le renovaron el contrato. “Cueva tiene que jugar, lleva mucho tiempo sin hacerlo. Lo que todos queremos es que consiga equipo”, aseguró.

Gerardo Pelusso recordó el día que lo llamó Edwin Oviedo y pensó que le ofrecerían la Selección Peruana

Durante la carrera como entrenador de Gerardo Pelusso tuvo las oportunidad de dirigir en muchos países tanto a nivel de clubes como selecciones nacionales. Sin embargo, siempre quedó la interrogante si alguna vez recibió alguna propuesta de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El ex entrenador contó en ‘Full Deporte por Depor’ que en una oportunidad recibió la llamada del expresidente de la FPF, Edwin Oviedo, quien incluso lo citó para una reunión en Uruguay. Ante esta comunicación Pelusso afirmó que pensó que le ofrecerían el buzo de la Selección Peruana, pero grande su sorpresa cuando supo la verdadera razón por lo que requerían su presencia.

“En el 2015 estaba en Uruguay junto a Reinaldo Rueda haciendo un trabajo para Conmebol. De pronto me suena el teléfono y era el señor Oviedo, quien años atrás ya me había venido a buscar para dirigir a Juan Aurich. A pesar de que no acepté, generamos una relación muy linda. En ese momento Perú estaba buscando técnico e incluso se hablaba de que Rueda era uno de los candidatos. Entonces Oviedo me cita para encontrarnos en el aeropuerto de Carrasco”, recordó el ex entrenador de Alianza Lima.

“Le dije que si y me despedí de Reinaldo, diciéndole: mira tú que quieres ser el entrenador de Perú, pero me parece que te voy a ganar esta carrera. Yo pensando que el presidente de la FPF me iba a ofrecer el cargo. Nos tomamos un café. Era tanta la confianza que tenía conmigo que me dijo que andaba buscando un entrenador para la Selección Peruana y que confiaba en mi consejo sobre unos candidatos que tenía en carpeta. Me dio tres nombres. Casi le doy un abrazo por la confianza”, añadió.

